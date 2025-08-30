Kako ubrzati rad na računalu? Donosimo pregled najvažnijih prečica na tipkovnici

Korištenjem prečica u operativnom sustavu Windows možete ubrzati rad i uštedjeti živce. Umjesto kopanja po izbornicima kako biste došli do odgovarajuće značajke i radnje, dovoljno je pritisnuti nekoliko tipki zajedno kako bi dobili ono što trebate.

Evo pregleda nekoliko prečica koje bi vam mogle biti korisne svaki dan.