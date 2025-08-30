Kako ubrzati rad na računalu? Donosimo pregled najvažnijih prečica na tipkovnici

Olakšajte si život i ubrzajte rad uz pomoć tipkovničkih prečica za operativni sustav Windows
Korištenjem prečica u operativnom sustavu Windows možete ubrzati rad i uštedjeti živce. Umjesto kopanja po izbornicima kako biste došli do odgovarajuće značajke i radnje, dovoljno je pritisnuti nekoliko tipki zajedno kako bi dobili ono što trebate.
Evo pregleda nekoliko prečica koje bi vam mogle biti korisne svaki dan.
Upravljanje prozorima
Prikvači prozor na lijevu polovicu: tipke Win i strelica lijevo
Prikvači prozor na desnu polovicu: tipke Win i strelica desno
Maksimiziraj trenutni prozor: tipke Win i strelica gore
Minimiziraj trenutni prozor: tipke Win i strelica dolje
Minimiziraj sve prozore: tipke Win i M
Vrati minimizirane prozore: tipke Win, Shift i M
Prebacivanje između otvorenih prozora: tipke Alt i Tab
Navigacija u File Exploreru
Otvori File Explorer: tipke Win i E
Fokusiraj adresnu traku: tipke Ctrl i L
Idi za jednu razinu direktorija gore: tipke Alt i strelica gore
Povratak na prethodnu mapu: tipke Alt i strelica lijevo
Idi naprijed na sljedeću mapu: tipke Alt i strelica desno
Pretraži u trenutnoj mapi: tipke Ctrl i F
Stvori novu mapu: tipke Ctrl, Shift i N
Osvježi trenutni prikaz: F5
Uključi/isključi okno s detaljima: tipke Alt, Shift i P
Prebacivanje između prikaza: tipke Ctrl, Shift i 1-8
Uređivanje teksta
Odaberi sav tekst: tipke Ctrl i A
Kopiraj odabrani tekst: tipke Ctrl i C
Izreži odabrani tekst: tipke Ctrl i X
Zalijepi tekst: tipke Ctrl i V
Poništi posljednju radnju: tipke Ctrl i Z
Ponovi posljednju radnju: tipke Ctrl i Y
Pronađi tekst: tipke Ctrl i F
Zamijeni tekst: tipke Ctrl i H
Odaberi riječ: tipke Ctrl, Shift i strelica desno/lijevo
Odaberi odlomak: tipke Ctrl, Shift i strelica gore/dolje
Odaberi od kursora do početka: tipke Ctrl, Shift i Home
Odaberi od kursora do kraja: tipke Ctrl, Shift i End
Sustav i aplikacije
Izravno otvaranje Task Managera: tipke Ctrl, Shift i Esc
Zatvaranje trenutne aplikacije: tipke Alt i F4
Zaključavanje računala: tipke Win i L
Otvaranje dijaloga Run: tipke Win i R
Otvaranje izbornika za naprednog korisnika: tipke Win i X
Otvaranje aplikacije Settings: tipke Win i I
Privremeni prikaz radne površine: tipke Win i D
Otvaranje izbornika Start: tipka Win (ili Ctrl i Esc)
Prikazivanje svojstava sustava: tipke Win i Pause
Snimke zaslona i produktivnost
Snimanje aktivnog prozora: tipke Alt + Prt sc
Otvaranje alata Snipping: tipke Win, Shift i S
Spremanje snimke zaslona : tipke Win i Prt sc
Otvaranje povijesti međuspremnika: tipke Win i V
Otvaranje ploče s emojijima: tipke Win i . (točka)
Povećanje/smanjivanje: tipke Win i Plus/Minus
Virtualna radna površina
Virtualne radne površine omogućuju stvaranje zasebnih radnih prostora za različite projekte ili zadatke bez zatrpavanja jednog zaslona.
Svaka radna površina održava vlastiti skup otvorenih prozora i aplikacija, što daje više računalnih okruženja na jednom računalu.
Otvori prikaz zadataka: tipke Win i Tab
Stvori novu virtualnu radnu površinu: tipke Win, Ctrl i D
Zatvori trenutnu virtualnu radnu površinu: tipke Win, Ctrl i F4
Prebaci se na radnu površinu s lijeve strane: tipke Win, Ctrl i strelica ulijevo
Prebaci se na radnu površinu s desne strane: tipke Win, Ctrl i strelica udesno
Imajte na umu kako ovi prečaci vrijede za rad u Windowsima. U drugim programima i aplikacijama mogu imati druge svrhe i namjene, piše Make Use Of.