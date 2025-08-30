UŠTEDITE VRIJEME

Kako ubrzati rad na računalu? Donosimo pregled najvažnijih prečica na tipkovnici

Miroslav Wranka

30.08.2025 u 06:55

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Roman Samborskyi / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Olakšajte si život i ubrzajte rad uz pomoć tipkovničkih prečica za operativni sustav Windows

Korištenjem prečica u operativnom sustavu Windows možete ubrzati rad i uštedjeti živce. Umjesto kopanja po izbornicima kako biste došli do odgovarajuće značajke i radnje, dovoljno je pritisnuti nekoliko tipki zajedno kako bi dobili ono što trebate.

Evo pregleda nekoliko prečica koje bi vam mogle biti korisne svaki dan.

vezane vijesti

Upravljanje prozorima

Prikvači prozor na lijevu polovicu: tipke Win i strelica lijevo

Prikvači prozor na desnu polovicu: tipke Win i strelica desno

Maksimiziraj trenutni prozor: tipke Win i strelica gore

Minimiziraj trenutni prozor: tipke Win i strelica dolje

Minimiziraj sve prozore: tipke Win i M

Vrati minimizirane prozore: tipke Win, Shift i M

Prebacivanje između otvorenih prozora: tipke Alt i Tab

Navigacija u File Exploreru

Otvori File Explorer: tipke Win i E

Fokusiraj adresnu traku: tipke Ctrl i L

Idi za jednu razinu direktorija gore: tipke Alt i strelica gore

Povratak na prethodnu mapu: tipke Alt i strelica lijevo

Idi naprijed na sljedeću mapu: tipke Alt i strelica desno

Pretraži u trenutnoj mapi: tipke Ctrl i F

Stvori novu mapu: tipke Ctrl, Shift i N

Osvježi trenutni prikaz: F5

Uključi/isključi okno s detaljima: tipke Alt, Shift i P

Prebacivanje između prikaza: tipke Ctrl, Shift i 1-8

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: - / Wavebreak / Profimedia

Uređivanje teksta

Odaberi sav tekst: tipke Ctrl i A

Kopiraj odabrani tekst: tipke Ctrl i C

Izreži odabrani tekst: tipke Ctrl i X

Zalijepi tekst: tipke Ctrl i V

Poništi posljednju radnju: tipke Ctrl i Z

Ponovi posljednju radnju: tipke Ctrl i Y

Pronađi tekst: tipke Ctrl i F

Zamijeni tekst: tipke Ctrl i H

Odaberi riječ: tipke Ctrl, Shift i strelica desno/lijevo

Odaberi odlomak: tipke Ctrl, Shift i strelica gore/dolje

Odaberi od kursora do početka: tipke Ctrl, Shift i Home

Odaberi od kursora do kraja: tipke Ctrl, Shift i End

vezane vijesti

Sustav i aplikacije

Izravno otvaranje Task Managera: tipke Ctrl, Shift i Esc

Zatvaranje trenutne aplikacije: tipke Alt i F4

Zaključavanje računala: tipke Win i L

Otvaranje dijaloga Run: tipke Win i R

Otvaranje izbornika za naprednog korisnika: tipke Win i X

Otvaranje aplikacije Settings: tipke Win i I

Privremeni prikaz radne površine: tipke Win i D

Otvaranje izbornika Start: tipka Win (ili Ctrl i Esc)

Prikazivanje svojstava sustava: tipke Win i Pause

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Artur Marciniec / Alamy / Profimedia

Snimke zaslona i produktivnost

Snimanje aktivnog prozora: tipke Alt + Prt sc

Otvaranje alata Snipping: tipke Win, Shift i S

Spremanje snimke zaslona : tipke Win i Prt sc

Otvaranje povijesti međuspremnika: tipke Win i V

Otvaranje ploče s emojijima: tipke Win i . (točka)

Povećanje/smanjivanje: tipke Win i Plus/Minus

Virtualna radna površina

Virtualne radne površine omogućuju stvaranje zasebnih radnih prostora za različite projekte ili zadatke bez zatrpavanja jednog zaslona.

Svaka radna površina održava vlastiti skup otvorenih prozora i aplikacija, što daje više računalnih okruženja na jednom računalu.

Otvori prikaz zadataka: tipke Win i Tab

Stvori novu virtualnu radnu površinu: tipke Win, Ctrl i D

Zatvori trenutnu virtualnu radnu površinu: tipke Win, Ctrl i F4

Prebaci se na radnu površinu s lijeve strane: tipke Win, Ctrl i strelica ulijevo

Prebaci se na radnu površinu s desne strane: tipke Win, Ctrl i strelica udesno

Imajte na umu kako ovi prečaci vrijede za rad u Windowsima. U drugim programima i aplikacijama mogu imati druge svrhe i namjene, piše Make Use Of.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pregled emotikona

pregled emotikona

Što ovi emojiji zapravo znače i koristite li ih pogrešno? Pripremili smo mali vodič
TEHNO SAVJETI

TEHNO SAVJETI

Ugrožava li pametni telefon vašu privatnost? Evo kako možete doznati
UŠTEDITE VRIJEME

UŠTEDITE VRIJEME

Kako ubrzati rad na računalu? Donosimo pregled najvažnijih prečica na tipkovnici

najpopularnije

Još vijesti