Kako obrisati korisnički račun online pri Microsoftu? Evo uputa, korak po korak

Međutim, pristup online možete izbrisati i prebaciti računalo na lokalni korisnički račun. Evo kako to možete učiniti s izdanjem Windows 11 (a praktički je isto i s Windows 10).

Otvorite aplikaciju Settings i kliknite na Accounts. Dolje desno kliknite na More users, pa Add account.

U sljedećem koraku Microsoft će od vas ponovno zatražiti postavljanje računa online, što možete spriječiti klikom na I don't have this person's sign-in information, i zatim Add a user without a Microsoft account. Potom unesite korisničko ime i, opcionalno, lozinku.

Budući Windows inicijalno postavlja novi račun bez proširenih prava, sada ga morate pretvoriti u administratorski račun. Kako biste to učinili, kliknite na malu strelicu krajnje desno iza lokalnog računa koji ste upravo stvorili u prozoru Other users.

Kliknite Change account type, prebacite se sa Standard user na Administrator i potvrdite s OK.

Ne zaboravite na sigurnosnu kopiju

Prije nego što izbrišete postojeći korisnički račun, trebali biste napraviti sigurnosnu kopiju svih podataka koji mu pripadaju - inače će svi biti izbrisani!

To se posebno odnosi na biblioteke pohranjene lokalno na tvrdom disku - Pictures, Documents, Downloads, Music, Videos i Desktop - koje se pojavljuju kao zasebne mape u Windows Exploreru.

Kako biste kopirali sadržaj s Microsoftovog računa na lokalni, otvorite podmapu korisnika mrežnog računa u Windows Exploreru na sistemskoj particiji ili tvrdom disku (C:) pod Users. Naziv je ovdje često skraćen. Kopirajte cijeli sadržaj svake mape u odgovarajući direktorij lokalnog računa.

Nakon što prenesete sve važne datoteke, možete izbrisati Microsoftov račun.