Otvara se VR arena: Zavirili smo u novu gejming atrakciju u centru Zagreba

U Ilici na broju 33/3 u srijedu 3. lipnja otvara se nova VR arena međunarodne franšize Another World, jednog od najvećih svjetskih lanaca specijaliziranih za free-roam multiplayer virtual reality iskustva. Another World je međunarodna franšiza igraonica koje virtualni gejming oslobađaju spona skučenih prostora te smještaju igrače u arenu u kojoj se mogu kretati potpuno slobodno. Zavirili smo u nju uoči otvaranja i doznali detalje

Kad zamišljamo igru u virtualnoj stvarnosti, obično je povezujemo s ograničenim kretanjem i sputavajućom opremom. Another World, najnovija VR gejming atrakcija u centru Zagreba, posjetiteljima nudi igralište od 140 kvadratnih metara na kojem se mogu slobodno kretati.

Za razliku od domesticirane varijante virtualne stvarnosti koju doživljavate sjedeći za stolom ili ispred ekrana, igrači nose naočale Meta Quest 3S i kreću se kroz prostran označeni prostor ulazeći u virtualne svjetove koji obuhvaćaju kooperativna iskustva, kao i igru protiv drugih igrača.

Slobodno kretanje u virtualnoj stvarnosti

Istražuju, hodaju i bore se u 360 stupnjeva te se, u neku ruku, briše granica između onog što igrač vidi i gdje se nalazi. Another World trenutno nudi 15 naslova te navodi da novi dolaze svake godine. Igre su prilagođene svim generacijama, a zona u jednom trenu može podržati do deset igrača.

Another World je američka franšiza VR arena s preko 400 lokacija u preko pedeset zemalja, a nova lokacija u Ilici 33/3 specijalizirana je za free-roam iskustva, kakva se, bar zasad, ne mogu pronaći drugdje u Hrvatskoj. Sat vremena u igraonici tijekom radnog dijela tjedna košta 26 eura po igraču, a za vikend cijena raste na 29 eura. Prikladno za team building, B2B događaje i... rođendane? Iskustvo u Another Worldu fokusirano je na druženje i zabavu za skupine igrača, što cijelu stvar čini vrlo dobrom za team buildinge ili rekreativnu zabavu nakon posla. Zbog jedinstvenog iskustva same igre sadržaj je prilagođen raznim uzrastima, pa Another World u Zagrebu kao dio ponude naglašava sve od rođendana do B2B druženja i predavanja. Prostor u Ilici 33/3 razdijeljen je na tri prostorije, od koje dvije mogu služiti kao VR Arene, ali se po potrebi mogu adaptirati za druge primjene.

'Another World je vrlo popularan u svijetu, a odnedavno i u regiji - u Sarajevu i Beogradu igraonice su otvorene prije tri mjeseca dok će u Skopju i Podgorici biti otvorene u iduća dva mjeseca', rekao nam je investitor Darko Liović, dodajući: 'Odaziv je vrlo pozitivan i vidimo da zbog jedinstvene ponude i atraktivne lokacije imamo velik potencijal privući fanove ovakve vrste zabave. Prema onome što navode kolege iz Srbije i BiH, free-roam VR iskustva su iznimno popularna stvar.'

Iskustvo iz prve ruke Nakon formalnog upoznavanja sa samim iskustvom i kratkog tutoriala, dobili smo priliku iz prve ruke iskušati kako je to igrati grupni free-roam uz horor igru u stilu Resident Evila, u kojoj tim vojnika odbija valove zombija i čeka da po njih stigne helikopter. Osjećaj mučnine, koji je najčešće povezivan s virtualnom stvarnošću, u ovom slučaju nije prisutan zbog realističnog kretanja kroz prostor, a odaziv dva kontrolera koje smo koristili pri igranju brz je i usklađen s vrlo kvalitetnim 3D prikazom u igri.

Komande su intuitivne i jednostavne, a samo iskustvo također ima vrlo prirodan flow i ne zahtijeva preveliku prilagodbu. Nakon nekoliko valova neprijatelja i hrpe ispucanih metaka tim je preživio, pogledali smo tko je 'popio' najviše štete i zaključili da je već prošlo dvadeset minuta. Tim rečeno, relativno je lako zamisliti da iskustvo ovog kalibra vrlo brzo prihvate ljubitelji neobične zabave, tehno znatiželjnici i obitelji koji žele klincima ponuditi posve drukčije rođendansko iskustvo.