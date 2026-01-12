Razgovarat ćemo s botovima, voziti se u robotaksijima, a pametni telefoni polako postaju prošlost?

Nakon godina tehnoloških obećanja koja su se sporo ostvarivala ili potpuno izblijedjela, 2026. bi mogla biti godina u kojoj bi nekoliko ključnih inovacija konačno prešlo iz sfere eksperimenta u svakodnevnu upotrebu. U središtu promjena nalaze se generativna umjetna inteligencija, novi pokušaji nasljednika pametnog telefona te sve šira primjena samovozećih taksija u velikim gradovima

Za razliku od ranijih trendova poput pametnih domova ili nosive tehnologije, koje su se razvijale godinama, aktualni AI bum već sada izravno mijenja način na koji ljudi koriste uređaje, pretražuju internet i komuniciraju s tehnologijom, piše New York Times.

Razgovor s botovima postaje normalan Nakon više od desetljeća pokušaja čini se da bi ideja razgovora s botovima napokon mogla zaživjeti. Glasovni asistenti poput Appleove Siri, Google Assistanta i Amazonove Alexe do sada su se uglavnom koristili za jednostavne zadatke, poput provjere vremena ili postavljanja alarma. Situacija se, međutim, mijenja zbog rastuće popularnosti generativnih AI chatbotova kao što su ChatGPT, Gemini i Claude, s kojima korisnici već rutinski vode tekstualne razgovore. Kako se AI glasovi sve više približavaju ljudskom govoru, očekuje se da će sve više ljudi početi razgovarati s računalima, čak i u javnosti. 'Sve više ljudi koristi umjetnu inteligenciju ne samo kao tražilicu, nego kao sugovornika', kaže Lucas Hansen, suosnivač neprofitne organizacije CivAI. 'Ako stavite slušalice i razgovarate kao da telefonirate, prolaznicima više nije jasno razgovarate li s osobom ili s umjetnom inteligencijom.' Ipak, stručnjaci upozoravaju i na rizike, osobito za osobe s mentalnim poteškoćama, jer sve realističniji AI glasovi mogu pojačati emocionalnu vezanost i potencijalne psihološke probleme.

Metine pametne naočale Izvor: Profimedia / Autor: Meta / Ferrari / Profimedia

Potraga za nasljednikom pametnog telefona Iako pametni telefoni ne odlaze s tržišta, ubrzan razvoj umjetne inteligencije otvorio je prostor za nove uređaje koji bi ih u budućnosti mogli zamijeniti. U tome se ističu pametne naočale. Metine naočale razvijene u suradnji s Ray-Banom, koje omogućuju fotografiranje i slušanje glazbe, prodane su u milijunima primjeraka, a kompanija sada dodatno ulaže u modele s ugrađenim zaslonom koji prikazuje informacije u vidnom polju korisnika. Slične uređaje predstavili su i Google i startup Pickle. Riječ je o konceptu koji podsjeća na Google Glass, uređaj koji je prije desetak godina doživio neuspjeh zbog dizajna i zabrinutosti za privatnost. Ovaj put tehnološke kompanije računaju na to da će AI asistenti učiniti naočale korisnijima i prihvatljivijima. Apple, s druge strane, ostaje pri evoluciji pametnog telefona. Prema dostupnim informacijama, ove godine planira predstaviti prvi preklopni iPhone s većim zaslonom nalik manjem iPadu. Iako konkurenti poput Googlea i Samsunga već godinama nude preklopne telefone, visoka cijena i problemi s izdržljivošću zasad su ih zadržali u niši.

Umjetna inteligencija mijenja pretraživanje interneta Utjecaj umjetne inteligencije sve je vidljiviji i na internetu. AI-em generirani odgovori postali su standardni dio Googleova pretraživanja te su AI asistenti ugrađeni u aplikacije poput Instagrama, WhatsAppa i operativnog sustava Windows. Tvrtke kao što su OpenAI i Browser Company lansirale su internetske preglednike s ugrađenim AI pomoćnicima, a Microsoft je izravno integrirao Copilot u Windows. Iako Mozilla nudi korisnicima mogućnost izbora hoće li koristiti AI alate, trend 'AI-fikacije' interneta ubrzano se nastavlja. Google je najavio daljnju integraciju umjetne inteligencije u alate poput Gmaila, kao i širenje tzv. AI Modea u pretraživanju, a on omogućuje razgovor s AI asistentom prilikom kupnje ili rezervacija.

Sve više robotaksija Robotaksiji, nekoć simbol futurističkih obećanja, sve su prisutniji na cestama. Unatoč incidentu u SAD-u u San Franciscu, gdje su vozila tvrtke Waymo privremeno blokirala promet nakon nestanka struje, javno mišljenje prema robotaksijima uglavnom ostaje pozitivno. 'S gledišta sigurnosti, oni poštuju pravila', kaže Carolina Milanesi, analitičarka tvrtke Creative Strategies. 'Velik dio početnog nepovjerenja je nestao.' Waymo već upravlja flotom od oko 2500 vozila u nekoliko američkih gradova i omogućuje vožnje autocestama, uključujući prijevoz do zračnih luka. Amazonov Zoox započeo je s vožnjama u San Franciscu, Tesla testira svoja vozila, a i Uber je najavio lansiranje robotaksija ove godine.