Razgovarat ćemo s botovima, voziti se u robotaksijima, a pametni telefoni polako postaju prošlost?

Nakon godina tehnoloških obećanja koja su se sporo ostvarivala ili potpuno izblijedjela, 2026. bi mogla biti godina u kojoj bi nekoliko ključnih inovacija konačno prešlo iz sfere eksperimenta u svakodnevnu upotrebu. U središtu promjena nalaze se generativna umjetna inteligencija, novi pokušaji nasljednika pametnog telefona te sve šira primjena samovozećih taksija u velikim gradovima
Za razliku od ranijih trendova poput pametnih domova ili nosive tehnologije, koje su se razvijale godinama, aktualni AI bum već sada izravno mijenja način na koji ljudi koriste uređaje, pretražuju internet i komuniciraju s tehnologijom, piše New York Times.
Razgovor s botovima postaje normalan
Nakon više od desetljeća pokušaja čini se da bi ideja razgovora s botovima napokon mogla zaživjeti. Glasovni asistenti poput Appleove Siri, Google Assistanta i Amazonove Alexe do sada su se uglavnom koristili za jednostavne zadatke, poput provjere vremena ili postavljanja alarma.
Situacija se, međutim, mijenja zbog rastuće popularnosti generativnih AI chatbotova kao što su ChatGPT, Gemini i Claude, s kojima korisnici već rutinski vode tekstualne razgovore. Kako se AI glasovi sve više približavaju ljudskom govoru, očekuje se da će sve više ljudi početi razgovarati s računalima, čak i u javnosti.
'Sve više ljudi koristi umjetnu inteligenciju ne samo kao tražilicu, nego kao sugovornika', kaže Lucas Hansen, suosnivač neprofitne organizacije CivAI. 'Ako stavite slušalice i razgovarate kao da telefonirate, prolaznicima više nije jasno razgovarate li s osobom ili s umjetnom inteligencijom.'
Ipak, stručnjaci upozoravaju i na rizike, osobito za osobe s mentalnim poteškoćama, jer sve realističniji AI glasovi mogu pojačati emocionalnu vezanost i potencijalne psihološke probleme.
Potraga za nasljednikom pametnog telefona
Iako pametni telefoni ne odlaze s tržišta, ubrzan razvoj umjetne inteligencije otvorio je prostor za nove uređaje koji bi ih u budućnosti mogli zamijeniti. U tome se ističu pametne naočale.
Metine naočale razvijene u suradnji s Ray-Banom, koje omogućuju fotografiranje i slušanje glazbe, prodane su u milijunima primjeraka, a kompanija sada dodatno ulaže u modele s ugrađenim zaslonom koji prikazuje informacije u vidnom polju korisnika. Slične uređaje predstavili su i Google i startup Pickle.
Riječ je o konceptu koji podsjeća na Google Glass, uređaj koji je prije desetak godina doživio neuspjeh zbog dizajna i zabrinutosti za privatnost. Ovaj put tehnološke kompanije računaju na to da će AI asistenti učiniti naočale korisnijima i prihvatljivijima.
Apple, s druge strane, ostaje pri evoluciji pametnog telefona. Prema dostupnim informacijama, ove godine planira predstaviti prvi preklopni iPhone s većim zaslonom nalik manjem iPadu. Iako konkurenti poput Googlea i Samsunga već godinama nude preklopne telefone, visoka cijena i problemi s izdržljivošću zasad su ih zadržali u niši.
Umjetna inteligencija mijenja pretraživanje interneta
Utjecaj umjetne inteligencije sve je vidljiviji i na internetu. AI-em generirani odgovori postali su standardni dio Googleova pretraživanja te su AI asistenti ugrađeni u aplikacije poput Instagrama, WhatsAppa i operativnog sustava Windows.
Tvrtke kao što su OpenAI i Browser Company lansirale su internetske preglednike s ugrađenim AI pomoćnicima, a Microsoft je izravno integrirao Copilot u Windows. Iako Mozilla nudi korisnicima mogućnost izbora hoće li koristiti AI alate, trend 'AI-fikacije' interneta ubrzano se nastavlja.
Google je najavio daljnju integraciju umjetne inteligencije u alate poput Gmaila, kao i širenje tzv. AI Modea u pretraživanju, a on omogućuje razgovor s AI asistentom prilikom kupnje ili rezervacija.
Sve više robotaksija
Robotaksiji, nekoć simbol futurističkih obećanja, sve su prisutniji na cestama. Unatoč incidentu u SAD-u u San Franciscu, gdje su vozila tvrtke Waymo privremeno blokirala promet nakon nestanka struje, javno mišljenje prema robotaksijima uglavnom ostaje pozitivno.
'S gledišta sigurnosti, oni poštuju pravila', kaže Carolina Milanesi, analitičarka tvrtke Creative Strategies. 'Velik dio početnog nepovjerenja je nestao.'
Waymo već upravlja flotom od oko 2500 vozila u nekoliko američkih gradova i omogućuje vožnje autocestama, uključujući prijevoz do zračnih luka. Amazonov Zoox započeo je s vožnjama u San Franciscu, Tesla testira svoja vozila, a i Uber je najavio lansiranje robotaksija ove godine.
Robotaksiji u Europi
U Londonu se planira testiranje robotaksija različitih partnera, uključujući Waymo, Uber i britanski startup Wayve, i to već ove godine. Također se spominju drugi igrači, pa Momenta u suradnji s Uberom testira autonomna vozila u Njemačkoj, a tu su i potencijalna partnerstva poput Lyfta i Baidua za robotaksi usluge u UK-u i Njemačkoj.
Automobilski div Baidu također donosi svoju uslugu taksija bez vozača u Europu. Usluga AmiGo u Švicarskoj bi trebala biti pokrenuta do početka 2027. godine, a projekt će koristiti Baiduov Apollo RT6.
Podsjetimo, i Hrvatska ima svog 'konja za trku' - Project 3 Mobility (P3M). Nakon što je ranije potvrdio da je njegova tvrtka proizvela više od 60 prototipova robotaksija, koliko je bilo planirano do kraja prosinca, te da su oni u različitim fazama razvoja, Mate Rimac nedavno je objavio još jedan video u animiranom stilu. Radnjom je smješten u Zagreb, a Rimac je otkrio da će se njegovi robotaksiji naći na zagrebačkim cestama u proljeće 2026. godine. U videozapisu je to nazvao to 'Verne showom', no zasad nisu poznati detalji o tome gdje će prometovati.
Kineski startupovi ciljaju europsko tržište
Tvrtka QCraft, sa sjedištem u Pekingu, surađuje s kineskim i europskim proizvođačima automobila te očekuje da će svoje tehnologije prodavati u Europi u roku od dvije godine. Njezini sustavi razine 4, koji omogućuju vožnju bez ljudske intervencije dulje vrijeme, već se koriste u autobusima u 26 kineskih gradova.
DeepRoute.ai također razvija sustave razine 4 i planira izgraditi podatkovni centar u Europi čim zaključi pregovore s proizvođačima automobila u Kini i Europi.
Kineski pionir Momenta, koji surađuje s Toyotom i General Motorsom, sklopio je partnerstvo s Uberom i počet će testirati sustave autonomne vožnje razine 4 u Njemačkoj sljedeće godine. Momenta će također isporučivati tehnologiju za pomoć vozačima Mercedes-Benzu u Kini, a prema izvorima Reutersa, njemačka tvrtka već je započela testiranja tih sustava u Europi. 'Momenta cilja upravo na europsko tržite', rekao je jedan izvor.
Prema podacima konzultantske kuće AlixPartners, u Europi se šire i druge velike kineske tvrtke, kao što su WeRide, Baidu i Pony.ai. Kao i kod električnih vozila, kineske kompanije u Europi vide priliku za veće marže i stabilnije tržište od domaćeg, već prezasićenog. 'Investitori očekuju rast, a za to su im potrebna nova tržišta', objašnjava savjetnica AlixPartnersa Yvette Zhang.
Stoga europski startupovi traže ravnopravne uvjete.