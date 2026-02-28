Trump zabranio Anthropic: Pao dogovor Pentagona i OpenAI-ja

Trump je dodao da će Ministarstvo obrane i druge agencije koje koriste proizvode tvrtke postupno obustavljati rad u trajanju od šest mjeseci. Ako Anthropic ne pomogne u tranziciji, rekao je Trump, iskoristit će 'punu predsjedničku ovlast da ih s teškim građanskim i kaznenim posljedicama natjera da se pridržavaju propisa'. Ove akcije označavaju izvanrednu kritiku Sjedinjenih Država protiv jedne od vodećih tvrtki koja ih je održala u vodstvu na području umjetne inteligencije ključne za nacionalnu sigurnost, prijeteći da će Anthropicu dati status izopćenika koji je Washington do sada rezervirao za neprijateljske dobavljače.

Trump je istoga dana naložio obustavu korištenja Anthropica u državnim institucijama , dok je ministar obrane Pete Hegseth tu kompaniju označio kao 'rizik za opskrbni lanac'.

Odluka je uslijedila nakon što je Anthropic, prema navodima američkih medija, odbio pristati na tražena ublažavanja ograničenja vezanih uz uporabu umjetne inteligencije u autonomnom naoružanju i sustavima masovnog nadzora američkih građana.

Altman: 'Zabrana masovnog nadzora i ljudska kontrola sile'

Sam Altman poručio je da sporazum OpenAI-ja s Pentagonom uključuje jasne sigurnosne smjernice. Među njima su zabrana domaćeg masovnog nadzora i načelo da čovjek mora snositi odgovornost za uporabu sile, uključujući autonomne oružane sustave, piše CNN.

‘Ministarstvo obrane slaže se s tim principima, oni su već sadržani u zakonu i politici, a ugradili smo ih i u naš sporazum’, napisao je Altman na društvenoj mreži X. Dodao je da će OpenAI razviti tehničke zaštitne mehanizme kako bi osigurao da njihovi modeli funkcioniraju u skladu s pravilima, što je, kako tvrdi, tražio i Pentagon.

Altman je najavio i slanje inženjera u Pentagon kako bi nadzirali implementaciju sustava i osigurali njihovu sigurnu uporabu.

Poziv na jednake uvjete za sve AI tvrtke

Čelnik OpenAI-ja istaknuo je da od Ministarstva obrane traže da iste uvjete ponudi svim AI kompanijama, naglasivši da bi, prema njegovu mišljenju, svi trebali biti spremni prihvatiti takve standarde.

‘Izrazili smo snažnu želju da se situacija smiri i da se pravni i politički sporovi zamijene razumnim dogovorima’, poručio je Altman.

S druge strane, Anthropic je najavio pravni izazov odluci kojom je proglašen rizikom za opskrbni lanac. Takva se oznaka obično primjenjuje na kompanije povezane s inozemnim protivnicima SAD-a, a njezina primjena znači da svi vojni izvođači moraju dokazati da njihovi projekti nemaju doticaj s proizvodima te tvrtke.

Pentagon: 'Pouzdan partner čini razliku'

Za sada nije jasno po čemu se sporazum OpenAI-ja s Pentagonom razlikuje od uvjeta koje je tražio Anthropic. Američki mediji zatražili su dodatna pojašnjenja od obje strane.

Ministar obrane Pete Hegseth podijelio je Altmanovu objavu na X-u, dok je podtajnik za tehnologiju Emil Michael poručio da je u pitanjima života i smrti za američke vojnike ključno imati pouzdanog partnera koji djeluje u dobroj vjeri, osobito u eri umjetne inteligencije.

Spor oko uvjeta korištenja AI-ja u vojnim sustavima otvara šira pitanja o granicama primjene tehnologije, osobito kada je riječ o autonomnom naoružanju i zaštiti građanskih sloboda.