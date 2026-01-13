Apple i Google sklopili višegodišnje partnerstvo: Gemini postaje temelj nove Siri

Apple i Google sklopili su višegodišnje partnerstvo u području umjetne inteligencije, prema kojem će Apple za svoje buduće AI značajke – uključujući dugo najavljivanu veliku nadogradnju Siri – koristiti Googleovu tehnologiju Gemini i infrastrukturu u oblaku

Prema zajedničkoj izjavi kompanija, do koje je došao CNBC, Apple je nakon interne evaluacije zaključio da Google nudi 'najnapredniju osnovu' za razvoj tzv. Appleovih foundation modela. Iako će se oslanjati na Googleovu tehnologiju, oni će se i dalje izvršavati izravno na Appleovim uređajima te unutar cloud infrastrukture te kompanije. 'Nakon pažljive analize zaključili smo da Googleova tehnologija pruža najpouzdaniju osnovu za Appleove foundation modele te da će omogućiti nova i inovativna korisnička iskustva', priopćio je Apple. Tvrtke nisu objavile financijske uvjete dogovora. Google je uputio CNBC na zajedničku izjavu, a Apple je odbio dodatno komentirati detalje sporazuma.

Razgovori traju od ljeta, cijena i do milijardu dolara godišnje O mogućem partnerstvu prvi je u kolovozu izvijestio Bloomberg, navodeći da Apple razmatra korištenje prilagođenog modela Gemini za novu generaciju Siri. Kasnije je objavljeno i da bi Apple mogao plaćati Googleu oko milijardu dolara godišnje za korištenje AI tehnologije. Dogovor se tumači kao snažan signal rastućeg povjerenja u Googleovu AI strategiju i svojevrstan povratak kompanije u središte tehnološke utrke, u kojoj je posljednjih godina dominirao OpenAI. Google je 2025. zabilježio najbolju poslovnu godinu od 2009., a prošlog je tjedna prvi put od 2019. nakratko prestigao Apple po tržišnoj kapitalizaciji. Google već godinama plaća Appleu milijarde dolara da bi ostao zadana tražilica na iPhoneima. Taj je odnos bio doveden u pitanje nakon sudske presude kojom je proglašen krivim za nezakonit monopol na tržištu internetskog pretraživanja. No u rujnu je sud odbacio najteži mogući ishod – prisilnu prodaju Chromea – čime je Googleu omogućeno da nastavi sklapati velike komercijalne ugovore, uključujući ovaj s Appleom. Nakon objave vijesti dionice su kratko porasle, a Googleova tržišna vrijednost nakratko je premašila četiri bilijuna dolara i potom se cijena stabilizirala.