Nova Xiaomi Pad 8 serija: Tableti dizajnirani za besprijekornu produktivnost i iskustvo stolnog računala

Namijenjena profesionalcima i svakodnevnim korisnicima, nova serija spaja vrhunske performanse i elegantnu prenosivost, čineći je idealnim suputnikom za produktivnost u pokretu.

Kao dio šireg Xiaomi ekosustava pametnih uređaja, Xiaomi Pad 8 serija nasljeđuje napredne tehnologije razvijene za Xiaomi pametne telefone. Serija dolazi s impresivnim 11,2-inčnim 3.2K zaslonom, svjetlinom do 800 nita i glatkom stopom osvježavanja od 144 Hz. Bilo da radite, uređujete fotografije ili uživate u omiljenom sadržaju, svaki detalj dolazi do izražaja uz iznimnu jasnoću i fluidnost.

S ultra tankim profilom od samo 5,75 mm i težinom od 485 grama, tableti su dizajnirani za jednostavno nošenje i lako se uklapaju u svaku torbu, a pritom nude iznimnu snagu. Unatoč tanjem i lakšem dizajnu u odnosu na prethodnu generaciju, oba modela opremljena su velikom baterijom kapaciteta 9.200 mAh za još dulje korištenje.

Novu seriju tableta pokreće Xiaomi HyperOS 3, a specifična je po elegantnijem dizajnu,

produktivnosti na razini računala i naprednoj sistemskoj inteligenciji uz podršku Xiaomi HyperAI tehnologije. Novo sučelje uključuje osvježene zaključane zaslone, pozadine i elemente radne površine, obogaćene suptilnim animacijama i prilagodljivim widgetima.

Ažurirani podijeljeni zaslon podržava vertikalni prikaz u omjeru 5:5 za maksimalno iskorištavanje velikog zaslona, kao i novi horizontalni omjer 1:9 za fleksibilnije upravljanje prozorima. Nadograđeni Workstation Mode omogućuje zadržavanje većeg broja aplikacija u Docku radi bržeg pristupa, dok PC-Level Browser donosi intuitivne preglede pri prelasku mišem, funkcionalnost desnog klika i unaprijeđenu alatnu traku za lakšu interakciju s online alatima i platformama.

Profesionalne radne procese dodatno podržava integrirani WPS Office PC, koji osigurava potpunu kompatibilnost s WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets i WPS PDFs alatima za izradu i uređivanje dokumenata izravno na uređaju. Xiaomi HyperAI i unaprijeđena međusobna povezanost uređaja omogućuju glatke prijelaze između zadataka, jednostavnu suradnju i neprekinuti radni tijek.

Ovom prilikom Xiaomi je predstavio i novi Xiaomi Focus Pen Pro, premium olovku težine samo 17,5 grama, s osjetljivošću na pritisak za precizan unos te intuitivnim gestama poput štipanja i dvostrukog dodira za jednostavnu interakciju s dokumentima i kreativnim sadržajem. Dodatnu produktivnost osiguravaju i Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard, Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard te Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover, pretvarajući tablet u svestran i moćan radni alat.