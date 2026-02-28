Nova Xiaomi Pad 8 serija: Tableti dizajnirani za besprijekornu produktivnost i iskustvo stolnog računala

Najnoviju liniju AI tableta za besprijekornu produktivnost čine Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro, najmoćniji i najtanji tableti koje je Xiaomi dosad predstavio. U razdoblju od 28.2. do 31.3., uz kupnju modela Xiaomi Pad 8 Pro, kupci dobivaju tipkovnicu u vrijednosti od 129 eura, dok se uz kupnju modela Xiaomi Pad 8 daruje pametna olovka u vrijednosti od 99 eura
Namijenjena profesionalcima i svakodnevnim korisnicima, nova serija spaja vrhunske performanse i elegantnu prenosivost, čineći je idealnim suputnikom za produktivnost u pokretu.
Kao dio šireg Xiaomi ekosustava pametnih uređaja, Xiaomi Pad 8 serija nasljeđuje napredne tehnologije razvijene za Xiaomi pametne telefone. Serija dolazi s impresivnim 11,2-inčnim 3.2K zaslonom, svjetlinom do 800 nita i glatkom stopom osvježavanja od 144 Hz. Bilo da radite, uređujete fotografije ili uživate u omiljenom sadržaju, svaki detalj dolazi do izražaja uz iznimnu jasnoću i fluidnost.
S ultra tankim profilom od samo 5,75 mm i težinom od 485 grama, tableti su dizajnirani za jednostavno nošenje i lako se uklapaju u svaku torbu, a pritom nude iznimnu snagu. Unatoč tanjem i lakšem dizajnu u odnosu na prethodnu generaciju, oba modela opremljena su velikom baterijom kapaciteta 9.200 mAh za još dulje korištenje.
Novu seriju tableta pokreće Xiaomi HyperOS 3, a specifična je po elegantnijem dizajnu,
produktivnosti na razini računala i naprednoj sistemskoj inteligenciji uz podršku Xiaomi HyperAI tehnologije. Novo sučelje uključuje osvježene zaključane zaslone, pozadine i elemente radne površine, obogaćene suptilnim animacijama i prilagodljivim widgetima.
Ažurirani podijeljeni zaslon podržava vertikalni prikaz u omjeru 5:5 za maksimalno iskorištavanje velikog zaslona, kao i novi horizontalni omjer 1:9 za fleksibilnije upravljanje prozorima. Nadograđeni Workstation Mode omogućuje zadržavanje većeg broja aplikacija u Docku radi bržeg pristupa, dok PC-Level Browser donosi intuitivne preglede pri prelasku mišem, funkcionalnost desnog klika i unaprijeđenu alatnu traku za lakšu interakciju s online alatima i platformama.
Profesionalne radne procese dodatno podržava integrirani WPS Office PC, koji osigurava potpunu kompatibilnost s WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets i WPS PDFs alatima za izradu i uređivanje dokumenata izravno na uređaju. Xiaomi HyperAI i unaprijeđena međusobna povezanost uređaja omogućuju glatke prijelaze između zadataka, jednostavnu suradnju i neprekinuti radni tijek.
Ovom prilikom Xiaomi je predstavio i novi Xiaomi Focus Pen Pro, premium olovku težine samo 17,5 grama, s osjetljivošću na pritisak za precizan unos te intuitivnim gestama poput štipanja i dvostrukog dodira za jednostavnu interakciju s dokumentima i kreativnim sadržajem. Dodatnu produktivnost osiguravaju i Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard, Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard te Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover, pretvarajući tablet u svestran i moćan radni alat.
Xiaomi Pad 8 Pro: Vrhunske performanse bez kompromisa
Xiaomi Pad 8 Pro pokreće Snapdragon 8 Elite platforma koja donosi vrhunske performanse za zahtjevne zadatke. Performanse procesora povećane su za 81 posto, dok je grafička izvedba unaprijeđena za 103 posto.
Uz 67W HyperCharge tehnologiju, Xiaomi Pad 8 Pro brzo se puni, omogućujući korisnicima da ostanu produktivni i tijekom užurbanih dana. Stražnja kamera od 50 MP i prednja kamera od 32 MP pružaju detaljne fotografije i visoku kvalitetu video poziva. Model nudi do 512 GB interne memorije, pružajući dovoljno prostora za opsežne projekte, multimediju visoke rezolucije i aplikacije.
Za još profinjenije iskustvo, Xiaomi Pad 8 Pro dostupan je i u Matte Glass verziji s nano-teksturiranim zaslonom nove generacije i antireflektivnim premazom, koji značajno smanjuje odsjaj i pruža bolji taktilni osjećaj, osobito pri korištenju olovke za kreativne i profesionalne zadatke.
Xiaomi Pad 8: Ravnoteža snage i učinkovitosti
Za korisnike koji traže uravnotežen, ali i dalje iznimno snažan uređaj, Xiaomi Pad 8 predstavlja najmoćniji standardni model koji je Xiaomi do sada globalno predstavio. Pokreće ga Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platforma, uz povećanje performansi procesora za 32 posto i grafike za 67 posto, što ga čini izvrsnim izborom za multitasking.
Uz 45W turbo punjenje, uređaj je brzo spreman za nove zadatke, čak i tijekom najdinamičnijih dana. Stražnja kamera od 13 MP i prednja kamera od 8 MP osiguravaju jasne i kvalitetne snimke za svakodnevne potrebe. S do 256 GB interne memorije, Xiaomi Pad 8 nudi dovoljno prostora za aplikacije, fotografije i multimediju, bez viška kapaciteta namijenjenog zahtjevnijim projektima.
Xiaomi Pad 8 Series postavlja nove standarde u segmentu produktivnih tableta, kombinirajući vrhunske performanse, naprednu AI podršku i elegantan dizajn u uređajima koji su spremni pratiti tempo modernog života.
Cijena i dostupnost
Xiaomi Pad 8 Pro na hrvatskom je tržištu dostupan u memorijskoj varijanti 8 + 256 GB, po preporučenoj cijeni od 629 eura, u zelenoj i sivoj boji.
Xiaomi Pad 8 također je dostupan u memorijskoj varijanti 8 + 256 GB, u zelenoj i sivoj boji, po preporučenoj cijeni od 499 eura.
Tipkovnica za Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro u sivoj boji ima preporučenu cijenu od 129 €, dok Focus Pen Pro pametna olovka u bijeloj boji ima preporučenu cijenu od 99 eura.