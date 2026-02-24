Telegram je posljednjih dana demantirao mnoštvo tvrdnji Rusije prema kojima je ta aplikacija utočište za kriminalne aktivnosti, kompromitirana zapadnim i ukrajinskim obavještajcima.

'Postupci direktora Telegrama, P. Durova, istražuju se u sklopu kaznenog postupka na temelju kaznenog djela prema dijelu 1.1 članka 205.1 (pomaganje terorističkim aktivnostima) Kaznenog zakona Rusije', izvijestila je Rossijskaja Gazeta u članku koji se poziva na 'materijale FSB-a Rusije', prenosi Reuters.

Rusko državno regulatorno tijelo za komunikacije uvelo je ograničenja za Telegram, koji je iznimno popularan u Rusiji za javnu i privatnu komunikaciju, zbog, kako je navedeno, propusta tvrtke u brisanju ekstremističkog sadržaja.

Službena Moskva pokušava navesti Ruse na prijelaz na državnu aplikaciju MAX, pokrenutu prije gotovo godinu dana.