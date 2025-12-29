General Motors ukida podršku za Apple CarPlay i Android Auto u novim modelima

Odluka da se CarPlay i Android Auto izbace iz električnih vozila donesena je još 2023. godine.

General Motors (GM), jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila, započeo je proces potpunog uklanjanja podrške za Apple CarPlay i Android Auto iz svoje ponude. To znači da vozači više neće moći jednostavno 'preslikati' sučelje svog mobitela na zaslon automobila, što je godinama bila standardna praksa. Ta promjena obuhvaća sve ključne brendove grupacije , uključujući Buick, Cadillac, Chevrolet i GMC.

Izvršna direktorica kompanije, Mary Barra , nedavno je u gostovanju na podcastu Decoder portala The Verge pojasnila razloge ovog poteza. Prema njezinim riječima, odluka je donesena nakon pritužbi kupaca na lošu stabilnost i 'nespretne prijelaze' prilikom prebacivanja s Apple/Android sučelja na izvorne funkcije automobila. GM vjeruje da će potpuno integrirani sustav, koji ne zahtijeva povezivanje telefona kabelom ili bežičnim putem, ponuditi brže i pouzdanije iskustvo, piše Popular Mechanics .

Za vlasnike starijih vozila, ali i za mnoge nove modele, ti su sustavi godinama predstavljali ključnu prednost jer omogućuju sigurno korištenje modernih aplikacija bez potrebe za držanjem telefona u ruci.

Apple CarPlay i Android Auto su softverska rješenja koja omogućuju preslikavanje pametnog telefona na zaslon infotainment sustava automobila. Vozači tako mogu koristiti navigaciju, glazbu, pozive i poruke putem sučelja prilagođenog vožnji, uz glasovne naredbe i minimalno odvraćanje pažnje.

Kako navode iz tvrtke, upravo su takvi prigovori potaknuli odluku da se budući GM-ovi modeli u potpunosti prebace na vlastiti infotainment sustav temeljen na Androidu, koji funkcionira neovisno o pametnom telefonu i ne zahtijeva preslikavanje sadržaja s vozačeva uređaja.

Cilj je, poručuju iz GM-a, ponuditi jednostavnije i ujednačenije korisničko iskustvo, bez stalnog prebacivanja između sustava automobila i aplikacija na mobitelu.

Što to znači za vozače i korisnike iPhonea?

Novi GM-ov infotainment sustav temelji se na Androidu i omogućuje dublju integraciju s Googleovim uslugama, uključujući i napredne AI funkcije poput Googleova AI asistenta Gemini. Time proizvođač želi imati veću kontrolu nad softverom, podacima i korisničkim sučeljem u vozilu. No, sustav ima i očite nedostatke.

Jedan od glavnih problema jest to što se korisnici moraju pojedinačno prijavljivati u svaku aplikaciju, što je znatno složenije nego korištenje aplikacija već prijavljenih na pametnom telefonu. Glavni direktor za proizvode Sterling Anderson najavio je da GM radi na pojednostavljenju tog procesa, ali konkretno rješenje zasad nije poznato.

Poseban izazov predstavlja činjenica da sustav znatno ograničava iskustvo korisnika iPhonea. Bez CarPlaya, vlasnici Appleovih uređaja gube jednostavan pristup aplikacijama poput Apple Mapsa, Poruka, Telefona, Podcasta ili Apple Musica.

Uklanjanje popularnih servisa već je započelo s novom generacijom električnih vozila (EV), a plan je da se postupno proširi i na sve modele s motorima na unutarnje izgaranje te hibride. Trenutno su u cijeloj ponudi grupacije ostala samo dva nova modela koja još uvijek podržavaju Apple CarPlay i Android Auto: Cadillac Lyriq i GMC Hummer EV za 2025. godinu.

Ipak, vlasnici starijih modela mogu odahnuti. Postojeća vozila neće izgubiti podršku za CarPlay i Android Auto. Svi modeli koji već imaju mogućnost preslikavanja pametnog telefona zadržat će je i dalje.

To uključuje široku paletu vozila; Chevrolet: Modeli Colorado, Trailblazer, benzinski Blazer, Tahoe, Suburban, Trax, Traverse, Equinox, legendarni Camaro i Corvette (Z06, E-Ray, Stingray) te cijela linija Silverado kamioneta. Zatim Cadillac: XT4, XT5, XT6, Escalade, te limuzine CT4 i CT5, potom GMC: Acadia, Canyon, Sierra, Terrain i Yukon, te Buick: Envista, Encore GX, Envision i Enclave.