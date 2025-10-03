Inspektori u lovu na zabranjene gel lakove: Evo kakve kazne prijete salonima

Od 1. rujna 2025. godine u Europskoj uniji na snazi je zabrana korištenja spoja trimetilbenzoil difenil fosfin oksid (TPO) u kozmetičkim proizvodima, među kojima su i popularni gel lakovi za nokte. Riječ je o sastojku koji je razvrstan kao reproduktivno toksičan kategorije 1B, a njegova je upotreba u potpunosti uklonjena iz zakonodavstva EU-a

Državni inspektorat potvrdio je za tportal da od dana stupanja zabrane na snagu redovito provodi nadzore, i to prvenstveno na granicama. 'Do sada nisu zatečene pošiljke koje sadrže sporni sastojak. U slučaju da se pregledom deklaracija tijekom nadzora uvoznih pošiljaka utvrdi prisutnost TPO-a, rješenjem graničnog sanitarnog inspektora zabranio bi se uvoz', navode iz Inspektorata.

Osim uvoza, planom rada predviđen je nadzor unutarnjeg tržišta – distributera, trgovina te profesionalnih korisnika poput kozmetičkih salona. Zabranjeno je, naglašavaju, svako daljnje stavljanje na tržište i svaki oblik korištenja proizvoda koji sadržavaju TPO. To znači da proizvodi s tim sastojkom ne smiju više biti dostupni ni u maloprodaji ni u salonima. 'Sankcije mogu biti izrečene distributerima i vlasnicima salona, ali ne i klijentima koji dolaze na tretmane', kažu iz Inspektorata.

Kolike su kazne? Za nepridržavanje propisa predviđene su visoke novčane kazne: za pravne osobe od 6630 do 13.260 eura, a za fizičke osobe od 663 do 1989 eura. TPO, odnosno difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin oksid, koji se često koristi kao fotoinicijator prilikom lakiranja noktiju gel lakom pomoću UV i LED lampi, od 1. rujna je i službeno zabranjen u cijeloj Uniji. Dužnosnici EU-a zaključili su da TPO može biti opasan za zdravlje pa je zabranjen u svim kozmetičkim proizvodima. Mnogi gel lakovi koriste ga kao fotoinicijator jer omogućava brže učvršćivanje laka pod UV svjetlom i daje bolju postojanost boje. Stručnjaci napominju da TPO pri izlaganju UV zračenju stvara slobodne radikale, a oni pokreću polimerizaciju. Obilježavaju ga visoka učinkovitost, termalna stabilnost i sposobnost apsorpcije UV svjetla u više opsega. Istraživanja su pokazala da upravo TPO, kao sastavni dio nekih proizvoda za nokte, spada u kategoriju proizvoda koji potencijalno mogu narušiti i hormonalnu ravnotežu u organizmu. Posebno ističu da su ugrožene žene u reproduktivnom razdoblju jer su hormonski disruptori povezani s problemima s plodnošću.