Von der Leyen gura prijedlog zabrane društvenih mreža za djecu, pravnici je 'prizemljili'

'Svi se slažemo da mladi trebaju doseći određenu dob prije nego što počnu pušiti, piti alkohol ili pristupati sadržajima za odrasle. Isto bi se trebalo odnositi i na društvene mreže', rekla je Von der Leyen. No, pritom je zanemarila činjenicu da EU prema važećim ugovorima nema ovlasti za donošenje jedinstvenih pravila o dobi za konzumaciju alkohola ili cigareta -odluka o tim pitanjima isključivo je u nadležnosti država članica.

'Postoji ozbiljno pitanje ima li Europska unija uopće ovlasti za zabranu društvenih mreža maloljetnicima', rekao je za Politico Peter Craddock, partner u odvjetničkoj kući Keller & Heckman u Bruxellesu, koja pruža pravne usluge tehnološkim tvrtkama.

Iako je Von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila rad stručne skupine koja bi trebala razmotriti kako bi zabrana mogla izgledati, Komisija zasad službeno tvrdi da se takav prijedlog ne razmatra. 'Na razini EU-a zabrana nije ono što Komisija radi. To je isključiva nadležnost država članica', rekao je glasnogovornik Komisije Thomas Regnier još u lipnju.

Slično upozorava i Fabiola Bas Palomares iz organizacije Eurochild, koja kaže da 'trenutno ne postoji pravna osnova za harmoniziranu zabranu društvenih mreža za djecu na razini EU-a'.