Europska unija ukinula roaming za Ukrajinu i Moldaviju

Nova godina donijela je konkretan korak u postupnoj integraciji Ukrajine i Moldavije u Europsku uniju. Od 1. siječnja 2026. obje zemlje službeno su uključene u europski sustav 'Roam Like at Home', što znači da njihovi građani mogu telefonirati, slati poruke i koristiti mobilni internet u EU-u bez ikakvih dodatnih roaming naknada, pod istim uvjetima kao kod kuće. Isto pravilo vrijedi i za građane država članica EU-a koji putuju u Ukrajinu ili Moldaviju, ili komuniciraju s korisnicima u tim zemljama

Riječ je o modelu koji se u Europskoj uniji primjenjuje još od 2017. godine, a temelji se na jednostavnom pravilu – mobilne usluge u inozemstvu funkcioniraju kao da ste u vlastitoj državi, bez skrivenih troškova i uz zadržavanje iste kvalitete usluge. Predsjednica Ursula von der Leyen najavila je da se do kraja 2026. očekuje i potpuno ukidanje roaming naknada s Crnom Gorom i Albanijom. 'Ovo je dobro za gospodarstvo, dobro za turizam, ali prije svega dobro za povezivanje ljudi', poručila je tijekom nedavne turneje po zapadnom Balkanu.

Što je 'Roam Like at Home'? Režim 'Roam Like at Home' na snazi je u EU-u od 15. lipnja 2017. i omogućuje korisnicima mobilnih usluga da u drugim državama članicama koriste pozive, SMS poruke i mobilne podatke po istoj cijeni kao kod kuće. Pravila osiguravaju i jednaku kvalitetu mreže, uključujući brzinu prijenosa podataka, dok je pristup hitnim službama uvijek besplatan. Osim država članica EU-a, isti sustav vrijedi i za tri članice Europskog gospodarskog prostora – Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Welcome Moldova and Ukraine to the EU roaming free area!



As of today, you can ‘roam like at home’ because we are preparing a home for you in the European Union.



The benefits of our Union bring Europeans across the continent closer together - also ahead of EU accession. pic.twitter.com/LiJaSaApoS — Marta Kos (@MartaKosEU) January 1, 2026