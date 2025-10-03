Talijani u podzemlju grade digitalnu tvrđavu vrijednu 50 milijuna eura

Duboko u Dolomitima, u rudniku kojim upravlja tvrtka Tassullo, gradi se prvi podatkovni centar u Europi smješten u aktivnom rudniku. Projekt nazvan Trentino DataMine, vrijedan više od 50 milijuna eura, zajednički je pothvat Sveučilišta u Trentu i nekoliko privatnih tvrtki

Ideja da se podatkovni centar smjesti u rudnik mnogima zvuči neobično, ponajprije zbog vlage i nestabilnih uvjeta koji se obično vežu uz njih. No, kako za Euronews objašnjava Giuliano Claudio Peritore, stručnjak za digitalne tehnologije i predsjednik Udruge talijanskih internetskih pružatelja usluga – upravo je to ono što projekt čini posebnim. 'Čuli smo da se u inozemstvu podatkovni centri grade na neuobičajenim mjestima, ali nikada nisam čuo za rudnik, jer rudnik obično povezujemo s vlagom i nepogodnim uvjetima. U ovom slučaju dolomitna stijena je potpuno suha i stabilna, što daje jedinstvene uvjete', kaže Peritore.

Financiranje i sigurnost Projekt je djelomično financiran sredstvima Europske unije. Od ukupnih 50,2 milijuna eura, 18,4 milijuna dolazi iz javnih izvora, a ostatak ulažu privatne tvrtke iz sektora IT-a i graditeljstva. 'Još prije nekoliko godina postojala je ideja da se ovakvi prostori iskoriste jer imaju posebne karakteristike, idealne za smještaj podatkovnih soba. Odluka da krenemo naprijed donesena je jer smo dobili kombinaciju fizičke sigurnosti i niskog utjecaja na okoliš i energetsku potrošnju', objašnjava Roberto Loro, tehnički direktor tvrtke Dedagroup i član uprave Trentino DataMinea. Centar će biti smješten 100 metara ispod zemlje, što ga čini izuzetno sigurnim s hidrogeološke perspektive. Stabilno podzemlje štitit će ga od potresa i mogućih napada dok će prirodna struktura stijene onemogućiti prodiranje elektromagnetskih valova. Kibernetička sigurnost osigurat će se pak kombinacijom tih prirodnih prednosti i stalno nadograđivane tehnološke zaštite.