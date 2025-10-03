Znate li što rade ove tipke? Evo kako izbjeći slučajno aktiviranje neželjenih prečica

Stoga je dobro upoznati se unaprijed s potencijalno problematičnim prečicama, kao i kako ih se riješiti.

Ljepljive tipke (Sticky keys)

Ljepljive tipke omogućuju unos kombinacija tipki jednu po jednu, pa možete recimo pritisnuti i otpustiti Ctrl, a zatim pritisnuti i pustiti C za kopiranje teksta.

Ako to ne želite, nasumične tipkovničke prečice mogle bi biti aktivirane svako malo, što će vam otežati rad (i pojesti živce). Sticky keys gasite isto kao što ih palite: potrebno je brzo pritisnuti tipku Shift pet puta zaredom.

Ako vam to ne odgovara, trajno deaktivirajte tu značajku. Otvorite Settings, pa redom Accessibility, Keyboard i Sticky keys. Isključite Keyboard shortcut for Sticky keys.

Windows Narrator

Ova značajka pomaže ljudima koji imaju poteškoća u čitanju onoga što je na ekranu. Ako nemate tih poteškoća, samo će vas ometati. Aktivira se i deaktivira tako što pritisnete tipke Win, Ctrl i Enter zajedno.

Za trajno isključivanje otvorite Settings, pa Accessibility i Narrator. Isključite Keyboard shortcut for Narrator.

Tipka Insert

Ova tipka nudi pristup dvjema značajkama: ubacivanju znakova i pretipkavanju preko drugih znakova. Insert gura tekst dalje pri unosu, a Overtype briše ono što ste prethodno napisali novim znakovima koje unosite.

Problem je što ne možete znati jeste li slučajno uključili jednu ili drugu značajku, a i brojni programi ne podržavaju Overtype, pa možda nećete ni shvatiti kako je uključen sve dok ne bude prekasno.

Kako to izbjeći? Koristite alat Keyboard Manager, gdje pomoću opcije Remap a key možete prebaciti te značajke na drugu tipku ili ih isključiti. Na isti način možete se riješiti tipke Caps Lock.

Zumiranje

Windows nudi dva načina za zumiranje: možete koristiti tipke plus i minus ili kotačić računalnog miša, a oba traže korištenje tipke Ctrl. Do problema može doći kod starijih tipkovnica kad se tipka Ctrl zaglavi.

Možete provjeriti stvara li vam to probleme na web odredištima kao što je Keyboard Tester. Ako je tomu tako, vrijeme je za čišćenje tipkovnice. Inače, pritisnete li tipke Ctrl i 0 (nula) zajedno, automatski ćete se vratiti na razinu zumiranja od 100 posto.