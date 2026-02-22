Jedno pismo iz Pariza otvorilo novo pitanje između EU-a i SAD-a: 'To je nepravedno nametnuto'

'Želio bih osobno skrenuti pozornost na sankcije koje su Sjedinjene Države uvele protiv nekoliko europskih građana, uključujući dvojicu Francuza - suca Međunarodnog kaznenog suda Nicolasa Guilloua i bivšeg europskog povjerenika Thierryja Bretona ', napisao je Macron, dodavši da traži ukidanje 'nepravedno uvedenih' mjera, prenosi Politico.

U pismu upućenom Bijeloj kući prošlog tjedna, a o kojem je izvijestio francuski list La Tribune, Macron je pozvao Washington da preispita odluke svoje administracije.

Sankcije protiv europskih dužnosnika

Breton i Guillou našli su se među europskim državljanima koje je Washington sankcionirao u sklopu šireg pritiska na europske institucije i političare za koje je američka administracija tvrdila da djeluju protiv američkih interesa. Osobama pod sankcijama zabranjen je ulazak u Sjedinjene Države, a onemogućeno im je i korištenje američkih tehnoloških i platnih usluga.

Breton, koji je u Europskoj komisiji bio zadužen za digitalnu politiku, posebno je zasmetao Washingtonu zbog svoje ključne uloge u izradi Akta o digitalnim uslugama (DSA), europskog regulatornog okvira kojim se od velikih internetskih platformi traži veća transparentnost i odgovornost. Upravo je na temelju tog zakona prošle godine izrečena velika kazna društvenoj mreži X, što je izazvalo snažne reakcije u SAD-u.

Sankcije su pogodile i suca Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Nicolasa Guilloua nakon što je ICC izdao naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministra obrane Yoava Gallanta zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti povezanih s ratom u Gazi.