Jedno pismo iz Pariza otvorilo novo pitanje između EU-a i SAD-a: 'To je nepravedno nametnuto'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da ukine sankcije uvedene prošle godine protiv više europskih dužnosnika, među kojima je i bivši europski povjerenik za digitalno tržište Thierry Breton, ocijenivši da su mjere 'neopravdano nametnute'
U pismu upućenom Bijeloj kući prošlog tjedna, a o kojem je izvijestio francuski list La Tribune, Macron je pozvao Washington da preispita odluke svoje administracije.
'Želio bih osobno skrenuti pozornost na sankcije koje su Sjedinjene Države uvele protiv nekoliko europskih građana, uključujući dvojicu Francuza - suca Međunarodnog kaznenog suda Nicolasa Guilloua i bivšeg europskog povjerenika Thierryja Bretona', napisao je Macron, dodavši da traži ukidanje 'nepravedno uvedenih' mjera, prenosi Politico.
Sankcije protiv europskih dužnosnika
Breton i Guillou našli su se među europskim državljanima koje je Washington sankcionirao u sklopu šireg pritiska na europske institucije i političare za koje je američka administracija tvrdila da djeluju protiv američkih interesa. Osobama pod sankcijama zabranjen je ulazak u Sjedinjene Države, a onemogućeno im je i korištenje američkih tehnoloških i platnih usluga.
Breton, koji je u Europskoj komisiji bio zadužen za digitalnu politiku, posebno je zasmetao Washingtonu zbog svoje ključne uloge u izradi Akta o digitalnim uslugama (DSA), europskog regulatornog okvira kojim se od velikih internetskih platformi traži veća transparentnost i odgovornost. Upravo je na temelju tog zakona prošle godine izrečena velika kazna društvenoj mreži X, što je izazvalo snažne reakcije u SAD-u.
Sankcije su pogodile i suca Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Nicolasa Guilloua nakon što je ICC izdao naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministra obrane Yoava Gallanta zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti povezanih s ratom u Gazi.