SVEMIRSKA SURADNJA?

Produbili veze: Iz Rusije lansirana tri iranska satelita

I.H./Hina

28.12.2025 u 16:26

Lavrov, Putin i Kazem Jalali
Lavrov, Putin i Kazem Jalali Izvor: EPA / Autor: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREM
Bionic
Reading

Još su tri iranska satelita lansirana u nedjelju u svemir ruskim lanserima Sojuz, izvijestili su iranski državni mediji, a sve u sklopu proširenja međusobne svemirske suradnje dviju zemalja koje su Sjedinjene Države sankcionirale

Iran se posljednjih godina sve više oslanja na svoju saveznicu Rusiju kada je posrijedi slanje satelita u orbitu. Kažu da je svrha slanje posljednjih triju pridonijeti praćenju razvoja poljoprivrede, praćenju prirodnih resursa i okoliša.

vezane vijesti

"Ove su satelite dizajnirali i proizveli iranski znanstvenici... unatoč svim sankcijama i prijetnjama", rekao je iranski veleposlanik u Rusiji Kazem Jalali za državnu televiziju referirajući se na zapadne mjere u vezi s teheranskim nuklearnim programom. "S Rusijom surađujemo na raznim područjima. Neka su očigledna, a druga ne želimo pojašnjavati."

Iranska službena novinska agencija IRNA izvijestila je da su tri satelita - Paya, Zafar 2 i drugi Kowsar - namijenjena za nisku Zemljinu orbitu. Od ruske invazije na Ukrajinu godine 2022. Iran i Rusija produbili su veze, a zapadne zemlje optužuju Iran da osigurava rakete i dronove za ruske napade na Ukrajinu.

Teheran to negira. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZABAVA ZA SVE

ZABAVA ZA SVE

Ugasite računalo i uživajte: Najbolje društvene igre u 2025. prema izboru tportala
DRAGON MAN

DRAGON MAN

Zubni kamenac riješio jednu od najvećih zagonetki ljudske evolucije
CHROME I EDGE

CHROME I EDGE

Predstavljaju li proširenja za vaš preglednik prijetnju? Evo kako to provjeriti

najpopularnije

Još vijesti