Dronovi pogodili gdje najviše boli: Iranski napadi otkrili novu ranjivost Zapada

I.V.

06.03.2026 u 22:11

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Naeblys / Alamy / Profimedia
Rat u Ukrajini već je pokazao koliko su bespilotne letjelice promijenile način ratovanja. No aktualne borbe na Bliskom istoku otkrivaju još jedan trend – sve češće se kao meta pojavljuje digitalna infrastruktura, prije svega veliki podatkovni centri koji pokreću globalne internetske usluge i razvoj umjetne inteligencije

Dok Sjedinjene Američke Države i Izrael u operaciji nazvanoj Epic Fury bijes napadaju ciljeve povezane s iranskim vojnim i političkim vrhom, Iran uzvraća projektilima i dronovima. Ti napadi usmjereni su na vojne baze, energetsku infrastrukturu i pomorske rute, što spada u klasične obrasce ratovanja.

Ipak, posljednji incidenti sugeriraju da se na bojištu pojavljuje i nova strategija – napadi na digitalnu infrastrukturu koja podupire globalnu ekonomiju.

Dronovi protiv podatkovnih centara

U nizu napada iranskih bespilotnih letjelica na Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein pogođeni su veliki podatkovni centri koji opslužuju globalne usluge računalstva u oblaku. Među njima je i infrastruktura koju koristi Amazon (AWS), jedna od ključnih platformi za brojne svjetske kompanije.

Za razliku od energetske infrastrukture ili naftnih terminala, koji su odavno uobičajene mete u sukobima, podatkovni centri tek se sada počinju pojavljivati kao strateški ciljevi. Upravo ti objekti čuvaju ogromne količine digitalnih podataka i omogućuju rad internetskih usluga, financijskih sustava i aplikacija koje koriste milijuni ljudi.

Prvi znakovi problema

Prvi nagovještaj da je došlo do problema pojavio se kroz kratku operativnu obavijest koju je AWS poslao korisnicima.

'Istražujemo poteškoće s AWS uslugama u regiji ME-CENTRAL-1', objavila je tvrtka u poruci o statusu sustava, prenosi New York Magazin.

U kasnijim obavijestima spominjao se 'lokalizirani problem s napajanjem', dok je drugo upozorenje navelo da bi korisnici mogli 'iskusiti poteškoće s povezivošću' te 'povećane stope pogrešaka i kašnjenja u radu pojedinih procesa'.

Tehnički problemi brzo se proširili

U samo nekoliko sati tehnički poremećaji počeli su imati šire posljedice. Banke, platforme za plaćanje, aplikacije za prijevoz i brojne digitalne usluge u Ujedinjenim Arapskim Emiratima počele su bilježiti prekide rada jer su sustavi koji ovise o regionalnoj AWS infrastrukturi počeli otkazivati.

Pokušaji preusmjeravanja internetskog prometa oko oštećenih centara dodatno su opteretili mrežnu infrastrukturu. To je izazvalo nove tehničke poteškoće koje su se, prema izvještajima, osjetile i u tehnološkim tvrtkama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Amazon potvrdio oštećenja

Do ponedjeljka Amazon je svojim najvećim klijentima – među kojima su financijske institucije, tvrtke iz sektora umjetne inteligencije, platforme poput Netflixa te pojedine američke državne i vojne institucije – dao detaljnije objašnjenje incidenta.

'Uslijed sukoba koji je u tijeku na Bliskom istoku, obje pogođene regije pretrpjele su fizička oštećenja infrastrukture kao posljedicu napada bespilotnim letjelicama', navodi se u obavijesti tvrtke upućenoj korisnicima.

Napadi na podatkovne centre pokazuju kako se priroda sukoba mijenja. Infrastruktura koja podržava digitalnu ekonomiju, umjetnu inteligenciju i globalne internetske usluge postaje jednako važna kao i naftna polja, luke ili elektrane.

Ako se taj trend nastavi, stručnjaci upozoravaju da bi veliki podatkovni centri – temelj modernog interneta – mogli postati jedna od ključnih meta budućih sukoba.

