Trump Mobile obećao zlatni telefon. Kupcima sada prodaju tri godine stare uređaje

Damir Rukavina

09.12.2025 u 11:17

T1 Trump Mobile
T1 Trump Mobile Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Trump Mobile
Trumpova obiteljska kompanija počela je prodavati (precijenjene) obnovljene smartfone. Trump Mobile, poslovni pothvat za mobilne uređaje koji vode Trumpova djeca, još nije plasirao svoj vodeći proizvod na tržište - zlatni pametni telefon - unatoč početnim tvrdnjama kako će mobitel s Trumpovim imenom protresti industriju usred rastućih cijena

Najvjerniji pristaše američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji su uplatili predujam od 100 dolara, i dalje čekaju mogućnost naručivanja zlatnog pametnog telefona promoviranog kao uređaja za 'prave Amerikance' po cijeni od 499 dolara. U međuvremenu se kupcima nudi mogućnost nabave obnovljenih Appleovih i Samsungovih modela starijih generacija, uz cijene koje premašuju one na Amazonu - i do 225 dolara.

Trump Mobile, pokrenut u lipnju kao projekt obiteljskog poduzeća Trump Organization, prodaje obnovljene modele Samsung S23, S24 i Apple iPhone 15 i 16. Uređaji nemaju vidljivo Trumpovo obilježje, a predstavljaju se kao proizvodi 'oživljeni u SAD-u'. Istodobno ne postoje nove informacije o najavljenom T1 telefonu, promoviranom kao 'ponosno američkom' uređaju, kojem je uklonjeno označavanje 'MADE IN THE USA' nakon što su stručnjaci upozorili da u SAD-u ne postoje kapaciteti za potpunu proizvodnju takvih uređaja.

U promotivnim opisima obnovljenih iPhonea ističu se slične poruke kao u ranijim najavama za T1, uz tvrdnje o 'vrhunskim performansama bez napuhane cijene'. Te tvrdnje ne odgovaraju tržišnom stanju. Apple u Americi često nudi iPhone 15 po cijeni od 529 dolara, dok se na Trump Mobileu prodaje za 629 dolara. Obnovljeni iPhone 14 nije trenutačno u službenoj Appleovoj ponudi, no na Amazonu se prodaje za oko 305 dolara, dok ga u Best Buyu kupci mogu pronaći po cijeni od 327 dolara, usporedno sa 489 dolara na Trump Mobileu. iPhone 15 na Amazonu i u Best Buyu stoji između 403 i 455 dolara.

Obnovljeni Samsung Galaxy S23 može se kupiti za 249 do 259 dolara, dok ga Trump Mobile nudi za 369. Samsung S24 u širem maloprodajnom kanalu prodaje se za oko 390 dolara, dok Trump Mobile za isti uređaj traži 459. Ponuda je ograničena na modele sa 128 GB prostora i samo jednom bojom.

Iz dostupnih materijala nije jasno što opravdava značajne razlike u cijeni, a dio promotivnog teksta nosi obilježja tipična za automatizirano generiran sadržaj. Trump Mobile nudi i SIM tarifni paket s Trumpovim brendom, koji je prema dojmovima novinarke portala Verge tehnički funkcionalan, ali bez posebnih prednosti. Trump Mobile zasad se nije oglasio o navodima, piše Independent.

