Hakeri srušili stranicu: Ministarstvo rada oglasilo se o napadu

Na pojedinim podstranicama pojavljivala se poruka 'Smrt ustašama, živela Velika Srbija', uz glazbu, animirani video i poveznicu na kanal na Telegramu skupine koja se predstavlja kao INF Grupa . On je otvoren tijekom vikenda, no na njemu zasad nema objašnjenja ni detalja o mogućim motivima.

Iz Ministarstva su za tportal rekli da je riječ o napadu ograničenom isključivo na njihovu web stranicu te naglasili da nije došlo do kompromitacije osjetljivih podataka građana ni internih sustava.

'Današnji vandalski napad bio je ograničen na web stranicu Ministarstva. Uz brzu reakciju Ministarstva, Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS) i suradnika u vrlo kratkom roku napad je saniran, a mrežni sustav vraćen je u punu funkciju. Osobni podaci ili baze podataka samog Ministarstva, ustanova i centara u sustavima rada, mirovinskog, obiteljskog ili socijalnog sustava nisu niti u jednom trenutku bili izloženi potencijalnoj kibernetičkoj opasnosti', rekli su iz Ministarstva za tportal.

Ime INF Grupe pojavilo se i u drugom incidentu u regiji. Na društvenim mrežama ranije su objavljene fotografije zaslona iz autobusa u Beogradu, na kojima su se prikazivale poruke poput 'Slava Vučiću' i 'Povećajte vozačima satnicu', također potpisane imenom INF Grupe.