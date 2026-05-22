Trump odgodio uredbu o umjetnoj inteligenciji: 'Ne želim stati na put američkom vodstvu'

Do odgode je došlo zbog toga što mu se, kako je rekao, 'nisu svidjeli određeni aspekti'.

HOĆE LI BITI I ŠTRAJKA?

'Sjedinjene Države trenutno su ispred Kine i ostatka svijeta po pitanju umjetne inteligencije. Ne želim učiniti ništa što bi moglo stati na put tom vodstvu', naglasio je Trump. Prema njegovom mišljenju, umjetna inteligencija 'uzrokuje ogromno dobro'. Zabrinut je zbog toga što bi izvršna uredba 'mogla biti blokada'.

Uredba bi američkoj vladi dala ovlasti za pregled modela umjetne inteligencije prije objavljivanja kako bi identificirala sigurnosne prijetnje.

Masovna ulaganja tehnoloških divova u novonastalu industriju umjetne inteligencije potaknula su brzi rast, pomažući burzama dosizanje novih visokih razina, usprkos tome što su rat s Iranom i drugi izvori geopolitičkih sukoba doveli do globalnih ekonomskih previranja.

Trumpova administracija, koja je naklonjena umjetnoj inteligenciji, pozdravila je pomak prema tehnologiji i poduzela mjere koje podržavaju vodeći ljudi u industriji. Pridružila se, primjerice, njihovim pozivima da se američkim saveznim državama onemogući postavljanje vlastitih pravila o umjetnoj inteligenciji.

No, administracija je također poduzela neke korake prema većem nadzoru umjetne inteligencije.

Savezni Center for AI Standards and Innovation ovog je mjeseca najavio sporazume s Googleovim DeepMindom, Microsoftom i xAI-jem koji mu omogućuju procjenu modela umjetne inteligencije prije nego što postanu javno dostupni, piše CNBC.