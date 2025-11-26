Motorola predstavlja Motorola Edge 70 – nevjerojatno tanak i izuzetno izdržljiv telefon, nove Moto G uređaje i Moto Buds Bass slušalice

Motorola Edge 70, prvi uređaj u seriji Edge 70, najtanji je telefon u svojoj kategoriji¹ s inovativnim dizajnom koji kombinira tri senzora od 50 MP na svim kamerama, Moto AI² značajke i najveću bateriju u ultra tankom pametnom telefonu³

Motorola, tvrtka u vlasništvu Lenova, najavila je motorolu edge 70, uz novi moto g57 power, moto g57 i moto buds bass - uređaj koji nudi snagu, izdržljivost i stil u više cjenovnih rangova. Motorola edge 70 prvi je iz generacije edge 70 i prkosi nemogućem s dizajnerskog stajališta. S debljinom od samo 5,99 mm, ovaj je model najtanji u svojoj kategoriji, bez kompromisa u pogledu konstrukcije, trajanja baterije i funkcionalnosti. Najnoviji moto g modeli donose uravnotežene specifikacije koje kombiniraju Sony LYTIA™ 600 sustav kamere s iznimnom otpornošću i izdržljivošću. Model moto g57 power posebno se ističe baterijom od 7000 mAh⁴ s visokom gustoćom energije i silicijsko-ugljičnom tehnologijom, koja omogućuje više od dva dana korištenja⁷ s jednim punjenjem. Predstavljamo Motorola Edge 70: nevjerojatno tanak i promišljeno dizajniran uređaj Motorola Edge 70 donosi ultra-tanki dizajn s završnom obradom koja ostavlja nezaboravan dojam. Uređaj je idealan za čitanje u krevetu, trčanje ujutro ili svakodnevnu upotrebu bez napora. Njegov tanki profil definira prepoznatljivu estetiku, kombinirajući aluminijsko kućište zrakoplovne kvalitete s završnom obradom koja podsjeća na teksturu najlona. Rezultat je elegantan, ali topao uređaj koji odiše samouvjerenom elegancijom. Dodatna prepoznatljivost dolazi od Pantone™ nijansi, pažljivo odabranih za stvaranje upečatljivog vizualnog identiteta, s obojenim naglascima oko objektiva kamere – potpuno novi izgled unutar edge obitelji. Osim iznimnog dizajna, Motorola Edge 70 karakterizira tankoća koja ne žrtvuje izdržljivost. Bilo da ste usred pustinje ili na kiši, ovaj uređaj pouzdano podnosi ekstremne uvjete zahvaljujući IP69 zaštiti od vode⁸, certifikatu izdržljivosti vojne razine i Corning® Gorilla® Glass 7i staklu. Kao jedini ultra tanki telefon s tri kamere od po 50 MP³,¹⁰, Motorola Edge 70 otvara neograničene mogućnosti za kreativno izražavanje.

Korisnici će primijetiti povećanu oštrinu i bogatije detalje, fotografije bez zamućenja zahvaljujući optičkoj stabilizaciji (OIS), kao i vjeran prikaz boja i tonova kože zahvaljujući Pantone™ Validated tehnologiji¹¹. Sustav kamera uključuje: Glavna kamera od 50 MP sa snimanjem 4K videa i 3x boljim HDR¹²

Ultrawide i makro kamera od 50 MP¹⁰ s kutom gledanja od 120°, snima više u svakom kadru

Prednja kamera od 50 MP za impresivne selfije i grupne fotografije

Specijalizirani 3-u-1 senzor svjetla koji pruža optimalnu ekspoziciju i veću osjetljivost na svjetlo Fotografije dodatno poboljšava moto ai² svojom tehnologijom Photo Enhancement Engine, koja osigurava točnije i prirodnije rezultate. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, korisnici mogu primijeniti filtere Signature Style za ujednačen vizualni identitet, koristiti Action Shot za jasne pokrete ili Group Shot kako bi svi na fotografiji imali otvorene oči. Funkcija Next Move razumije sadržaj prikazan na zaslonu i pomaže korisniku da odmah napravi sljedeći korak - bilo da želi istražiti više informacija, rezervirati, kupiti ili napraviti plan. Postoje i opcije poput Playlist Studio², koja stvara personalizirane popise za reprodukciju na temelju onoga što je trenutno na zaslonu, ili Image Studio¹³, koji pretvara vašu maštu u slike, naljepnice, avatare i pozadine.

Za povećanu produktivnost, moto ai² također nudi napredne značajke kao što su Catch me up, Pay attention i Remember this, koje pomažu korisniku da ostane organiziran, fokusiran i spremi važne informacije. Korisnici mogu uživati ​​u nevjerojatnom trajanju baterije i ultra tankom profilu Motorola edge 70, zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji silicij-ugljičnih baterija koja omogućuje postizanje oba. Masivna baterija od 4800 mAh¹⁴ pruža do 50 sati kombinirane upotrebe⁷ i do 29 sati neprekidne reprodukcije videa¹⁵. Kada je potrebno dopuniti bateriju, korisnici mogu birati između brzog kabelskog punjenja od 68 W TurboPower™¹⁶ ili bežičnog punjenja od 15 W TurboPower™¹⁷, s minimalističkim, elegantnim izgledom. Pakiranje također uključuje magnetsku masku koja prati elegantne linije uređaja. Njegova izdržljiva polikarbonatna konstrukcija štiti ultra tanki profil telefona, a istovremeno naglašava Pantone™ završnu obradu – i potpuno je kompatibilan s bežičnim punjenjem. Za dodatnu učinkovitost, Motorola edge 70 pokreće mobilna platforma Snapdragon® 7 Gen 4, koja donosi poboljšanja u umjetnoj inteligenciji, performansama CPU-a i GPU-a. Motorola ostaje predana pružanju sigurnog i ažurnog korisničkog iskustva. Zato će Motorola Edge 70 dobiti četiri velika ažuriranja Android OS-a, uključujući Android 16, kao i sigurnosna ažuriranja svaka dva mjeseca – do srpnja 2031. Osim iznimnih performansi, Motorola Edge 70 također donosi pakiranje, materijale i komponente dizajnirane u skladu s ciljevima održivosti Lenovo Grupe, čime doprinosi svjetlijoj i odgovornijoj budućnosti. Ovaj model bilježi povećanu ocjenu Eco Ratinga i smanjeni ugljični otisak proizvoda u usporedbi s prethodnom generacijom. Ključni aspekti održivosti uključuju: Ambalaža bez plastike, otisnuta sojinom tintom i u potpunosti reciklabilna.

Održivi materijali koji sadrže više od 20% reciklirane plastike (PCR), dajući komponentama uređaja novi životni vijek.

Učinkovitost baterije i potrošnja energije, zahvaljujući silicijsko-anodnim baterijama koje poboljšavaju energetsku učinkovitost i funkcije zaštite baterije, smanjujući nepotrebno punjenje i toplinsko opterećenje. Na taj se način produžuje vijek trajanja baterije i smanjuje elektronički otpad.

Dugotrajnost i otpornost zahvaljujući IP69 zaštiti od uranjanja u vodu, MIL-STD-810H certifikatu i Gorilla Glass 7i staklu na zaslonu. Dodatne pojedinosti dostupne su u Izvješćima o utjecaju proizvoda na okoliš na stranici o korporativnoj odgovornosti tvrtke Motorola.

Upoznajte moto g57 power i moto g57: iznimna izdržljivost i impresivna baterija Dizajnirani za korisnike koji žele vrhunske značajke po pristupačnoj cijeni, moto g57 power i moto g57 nude izvanredno trajanje baterije, profesionalni Sony LYTIA™ sustav kamera pokretan moto ai tehnologijom te naprednu otpornost na vremenske uvjete i padove⁵. Osim toga, ovo su prvi pametni telefoni na svijetu koji koriste novu, ultrabrzu mobilnu platformu Snapdragon® 6s Gen 4. Model moto g57 power spreman je za najintenzivnije dane zahvaljujući ogromnoj bateriji od 7000 mAh⁴ s visokom gustoćom energije, temeljenoj na silicij-ugljičnoj tehnologiji, koja omogućuje više od dva dana korištenja⁷ s jednim punjenjem. Kada je vrijeme za punjenje, brzo punjenje od 30 W TurboPower™ⁱ⁸ vraća vaš uređaj u pogon u tren oka. Funkcija Battery Care dodatno optimizira performanse baterije, prateći navike korištenja i upravljajući pozadinskim aplikacijama, dok baterija zadržava preko 80% svog kapaciteta čak i nakon 1000 ciklusa punjenja¹⁹, što jamči dugovječnost uređaja. Model moto g57 donosi izdašnu bateriju od 5200 mAh²⁰, koja omogućuje do 47 sati korištenja⁷ bez potrebe za punjenjem. Oba uređaja opremljena su naprednim sustavom kamera od 50 MP temeljenim na Sony LYTIA™ 600 senzoru. Quad Pixel tehnologija omogućuje četiri puta veću osjetljivost na svjetlo, pružajući svjetlije i oštrije fotografije čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Ultraširokokutna kamera od 8 MP otvara dodatni prostor za kreativnost, omogućujući širokokutne snimke, dok 2-u-1 senzor treperenja osigurava besprijekoran prikaz svakog kadra. Prednja kamera od 8 MP jamči besprijekorne selfije i grupne fotografije. Zahvaljujući inteligentnoj obradi slike pomoću moto ai tehnologije, fotografije su profesionalne kvalitete, a Photo Enhancement Engine automatski optimizira boje, svjetlo i teksture kako bi svaki kadar izgledao živopisno i prirodno. Pomoću alata za uređivanje Google fotografija, korisnici mogu dodatno poboljšati svoje fotografije pametnim AI opcijama. Oba modela prošla su rigorozno testiranje i zadovoljavaju standarde izdržljivosti MIL-STD-810H, dokazano podnoseći ekstremne temperature, promjene tlaka i padove⁵. Corning® Gorilla® Glass 7i pruža tri puta bolju otpornost na padove²¹, a IP64 zaštita²² donosi dodatni mir u svakodnevnoj upotrebi. Završna obrada s mekom luksuznom teksturom ne samo da štiti uređaj od prašine i otisaka prstiju, već i osigurava sigurno prianjanje u ruci. Dostupni u Pantone™ bojama, ovi telefoni su modni dodatak koji se savršeno uklapa u svaki stil. Moto G57 Power i Moto G57 prvi su telefoni na svijetu sa Snapdragon 6s Gen 4 čipsetom, koji donosi munjevito brze 5G brzine²³, minimalnu potrošnju energije i besprijekornu stabilnost. Bez obzira na to streamaju li korisnici, igraju li igre ili koriste zahtjevne aplikacije, sve radi glatko zahvaljujući do 24 GB RAM-a, uz podršku RAM Boost²⁴, i do 256 GB UFS 2.2 memorije²⁵ Veliki 6,72-inčni FHD+ zaslon oživljava filmove, igre i fotografije u živim bojama i oštrim detaljima. S brzinom osvježavanja od 120 Hz²⁶, pomicanje i prebacivanje između aplikacija izuzetno je fluidno. Način rada visoke svjetline automatski povećava svjetlinu do 1050 nita, dok Display Color Boost smanjuje odsjaj i poboljšava čitljivost na sunčevoj svjetlosti. Zahvaljujući funkciji Water Touch, zaslon ostaje osjetljiv čak i kada je mokar - bez obzira kuha li korisnik ili uživa uz bazen. Dolby Atmos® tehnologija pruža dublji, jasniji i bogatiji zvuk za potpuno uranjanje u sadržaj. Uređaji također podržavaju Hi-Res Audio i stereo zvučnike²⁷, za snažan i precizan zvuk u svakoj situaciji. Najnovije softversko iskustvo na uređajima Motorola edge 70, moto g57 power i moto g57 Korisnici Motorola edge 70, moto g57 power i moto g57 uživat će u najnovijoj verziji Android operativnog sustava odmah nakon raspakiranja. S Androidom 16, korisnici imaju pristup poboljšanim značajkama privatnosti i sigurnosti, kao i većoj slobodi u personalizaciji uređaja prema vlastitim navikama i potrebama. Osim toga, integrirana je Googleova funkcija Circle to Search, koja vam omogućuje trenutno pretraživanje bilo čega na zaslonu - od teksta u e-porukama do planiranja događaja uz pomoć Google Gemini asistenta.

Motorola proširuje svoj portfelj 'moto things' lansiranjem slušalica moto buds bass Moto buds bass kombiniraju snažan zvuk bogat basom, dugotrajne performanse i izdržljivost za svakodnevnu upotrebu. Ove slušalice dodaju dodatnu dubinu vašim omiljenim pjesmama, ističući duboke niske tonove i kristalno čiste visoke frekvencije. Dizajnirane za život u pokretu, moto buds bass omogućuju do devet sati reprodukcije glazbe s jednim punjenjem, a s kutijicom za punjenje – ukupno do 43 sata slušanja. Samo 10 minuta punjenja donosi do dva sata dodatne reprodukcije⁶, što ih čini savršenim suputnikom tijekom dinamičnih dana. Svaka slušalica ima trodimenzionalni mikrofon s CrystalTalk AI tehnologijom, koja koristi poništavanje jeke, smanjenje ambijentalne buke i smanjenje buke vjetra za iznimno jasne pozive. Vodootporni premaz čini ih otpornima na kapljice vode, kišu i svakodnevno habanje²⁸, što dodatno doprinosi njihovoj izdržljivosti. Unutar slušalica nalazi se 12,4 mm dinamički drajver, podešen za poboljšani bas i Hi-Res Audio certifikat²⁹, koji pruža zvuk studijske kvalitete – s tri puta više podataka od standardne CD kvalitete³⁰, pružajući iznimne detalje i jasnoću. Funkcija dinamičkog aktivnog poništavanja buke pruža do 50 dB izolacije³¹ i ultra širok raspon supresije buke do 4 kHz³², omogućujući vam da u potpunosti uživate u svojoj glazbi. Osim toga, Adaptive ANC se inteligentno prilagođava korisničkom okruženju, dok vam opcija Transparency Mode omogućuje da ostanete svjesni svoje okoline kada je to potrebno. Dostupnost Motorola edge 70 bit će dostupan korisnicima u Hrvatskoj po cijeni od 799 EUR. Svi koji kupe ovaj tijekom promo perioda do kraja studenog, dobit će neverojatan popust – cijena uređaja bit će 599 EUR. Novi edge 70 bit će dostupan kod svih operatera, kao i svih ostalih maloprodajnih partnera.