Trump: 'AI preuzima svijet. Nadam se da znate što radite jer ja ne znam'

Iako je govor trebao biti posvećen prijateljstvu dviju zemalja, novom tehnološkom partnerstvu i ulaganjima vrijednima stotine milijardi dolara, Trump je priznao da mu je razumijevanje umjetne inteligencije ograničeno.

Trump je s britanskim premijerom Keirom Starmerom u Londonu ugostio vodeće ljude poslovnog i tehnološkog sektora, među njima i izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga , tijekom svojeg drugog državnog posjeta Velikoj Britaniji.

'Ovo će stvoriti novu suradnju vlade, akademske zajednice i privatnog sektora u područjima poput umjetne inteligencije, koja preuzima svijet… Gledam vas, momci, vi preuzimate svijet. Jensene, nemam pojma što ovdje radite', rekao je Trump obraćajući se šefu Nvidije, što je izazvalo smijeh Starmera i okupljenih. 'Nadam se da ste u pravu. Sve što mogu reći jest da se obojica nadamo da ste u pravu.'

Trump i Starmer potom su potpisali sporazum nazvan Tech Prosperity Deal, kojim se dvije zemlje obvezuju na zajednički razvoj AI modela u zdravstvu, proširenje kapaciteta kvantnog računalstva i ubrzanje civilnih nuklearnih projekata.

Kao dio dogovora, Nvidia je najavila da će u Britaniji postaviti 120.000 grafičkih procesora, najviše dosad u Europi. Prije nego što je stavio potpis na dokument, Trump je u svom stilu upitao ministra financija Scotta Bessenta: 'Trebam li ovo potpisati? Jesi li siguran, Scott? Ako dogovor ne bude dobar, krivit ću tebe.'