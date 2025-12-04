NIJE ZADOVOLJAN

Redatelj Terminatora i Avatara o AI glumcima: 'Užasavajuće'

Miroslav Wranka

04.12.2025 u 08:51

James Cameron
James Cameron Izvor: EPA / Autor: Jeon Heon-Kyun
'Čin izvedbe, čin stvarnog gledanja umjetnika kako stvara u stvarnom vremenu, postat će svet', prognozirao je James Cameron

Redatelj James Cameron nazvao je glumce generirane umjetnom inteligencijom zastrašujućima, a uratke generativne umjetne inteligencije općenito - prosječnima. Upitan je o tehnologiji koju je koristio pri snimanju novog nastavka Avatara, Cameron je pohvalio izvedbu snimanja pokreta kao 'proslavu trenutka glumac-redatelj'. S druge strane, za umjetnu inteligenciju imao je samo prijezir.

'Ako odete na drugi kraj spektra, dobit ćete generativnu umjetnu inteligenciju, gdje mogu izmisliti lik. Mogu izmisliti glumca. Mogu izmisliti izvedbu od nule s tekstualnim upitom. Ne. To mi je užasavajuće. To je suprotno. To je upravo ono što ne radimo. Ne želim da računalo radi ono na što se ponosim što mogu raditi s glumcima. Ne želim zamijeniti glumce, volim raditi s glumcima', rekao je Cameron.

Taj je redatelj, inače direktor britanske tvrtke Stability AI, također naglasio kako su kreativne prednosti umjetne inteligencije ograničene. 'Ne može stvoriti nešto novo što nikada nije viđeno. Modeli su obučeni na svemu što je ikada prije napravljeno; ne može se obučiti na onome što nikada nije napravljeno.

Dakle, u biti ćete vidjeti svu ljudsku umjetnost i ljudsko iskustvo stavljene u blender i dobit ćete nešto što je neka vrsta prosjeka toga. , ono što ne možete imati je jedinstveno životno iskustvo tog pojedinog scenarista i njegove neobičnosti. Nećete pronaći idiosinkrazije određenog glumca', uvjeren je Cameron.

Stoga trebamo postaviti ljestvicu na 'vrlo discipliniranu razinu' i nastaviti biti nekonvencionalni i maštoviti. 'Čin izvedbe, čin stvarnog gledanja umjetnika kako stvara u stvarnom vremenu, postat će svet', prognozirao je Cameron, a prenosi Guardian.

tportal
drakonska odluka

ZNANSTVENA PEŠKARIJA

VAŽAN DOPRINOS

