Redatelj Terminatora i Avatara o AI glumcima: 'Užasavajuće'

Redatelj James Cameron nazvao je glumce generirane umjetnom inteligencijom zastrašujućima, a uratke generativne umjetne inteligencije općenito - prosječnima. Upitan je o tehnologiji koju je koristio pri snimanju novog nastavka Avatara, Cameron je pohvalio izvedbu snimanja pokreta kao 'proslavu trenutka glumac-redatelj'. S druge strane, za umjetnu inteligenciju imao je samo prijezir.

'Ako odete na drugi kraj spektra, dobit ćete generativnu umjetnu inteligenciju, gdje mogu izmisliti lik. Mogu izmisliti glumca. Mogu izmisliti izvedbu od nule s tekstualnim upitom. Ne. To mi je užasavajuće. To je suprotno. To je upravo ono što ne radimo. Ne želim da računalo radi ono na što se ponosim što mogu raditi s glumcima. Ne želim zamijeniti glumce, volim raditi s glumcima', rekao je Cameron.