Ikona 80-ih opet u prodaji: Commodore 64 se vratio, no pitanje je – što sad?

Ikoničko računalo dolazi u verziji Commodore 64 Ultimate: Basic Grey te je, makar opremljeno nekim novijim portovima i značajkama, i dalje relikvija iz sredine osamdesetih

Commodore 64 se vraća. Nekoliko mjeseci nakon kupnje izvornog brenda i pripadajuće im imovine, Commodore 64 Ultimate kreće prema kupcima - taman pred blagdane. Vijest dolazi izravno od izvršnog direktora Commodorea Perija Fractica, odnosno Christiana Simpsona, koji je objavio snimku s proizvodnog pogona.

Svakoga tko je koristio originalni bež Commodore 64 početkom 80-ih ova obnova trebala bi pogoditi 'ravno u nostalgiju'. Vrlo je slična originalu, uz par sitnih dodataka koje su nadzirali nekadašnji rukovoditelji tvrtke, među kojima je i Leonard Tramiel, sin Jacka Tramiela i bivši potpredsjednik Atarija koji je osobno razvijao to 8-bitno kućno računalo. Proizvodnja mu je prestala 1994. godine, no njegov emocionalni trag zadržao se desetljećima. Ciljana publika za novo računalo vjerojatno pripada generaciji koja je prve igre igrala na Commodoreu, a mnogi se prisjećaju pisanja školskih radova i fakultetskih eseja na njemu. Commodore 64 je imao vlastiti sustav temeljen na ROM-u, a sve ključne komponente nalaze se ispod tipkovnice te su povezane s 5,25-inčniom disketnom jedinicom i TV zaslonom, piše Tech Radar.

Model Commodore 64 Ultimate: Basic Beige na prvi pogled djeluje kao gotovo savršena replika izvornog uređaja, no Tramiel na Commodore.netu naglašava da se ne radi samo o reprodukciji ili emulaciji, nego o stvarnom povratku. Sustav uključuje vjernu obnovu originalne matične ploče, iako je istodobno prilagođen suvremenim zahtjevima. Uz izvorne priključke nudi HDMI, USB-3 i novi Ethernet port, a uvedena je i Wi-Fi povezivost. Najavljeno je i poboljšano upravljanje pisačima, brži rad zahvaljujući većoj količini memorije te proširenje zvučnih mogućnosti, što predstavlja pokušaj spajanja autentičnosti s današnjim standardima.