Apple pod još većom lupom: EU razmatra stroga pravila za Apple Ads i Maps

DMA već obuhvaća App Store, iOS i Safari kao Appleove gatekeeper usluge (ključne aplikacije kojima Apple zadržava dio tržišta te samim time i zarade - za sebe). Svrha je ograničiti moć velikih tehnoloških kompanija i otvoriti tržište za konkurenciju, prvenstveno nalažući popis obveza i zabrana platformama koje imaju kontrolu nad pristupom korisnicima i poslovnim subjektima.

Europska komisija u novom postupku procjenjuje trebaju li Apple Ads i Apple Maps biti uključeni u skupinu iznimno reguliranih 'temeljnih platformskih usluga' prema Aktu o digitalnim tržištima (DMA) . Ovo se događa nakon što je Apple službeno obavijestio Komisiju da obje usluge ispunjavaju dva ključna kriterija propisana zakonom: više od 45 milijuna mjesečno aktivnih korisnika i tržišnu kapitalizaciju veću od 75 milijardi eura.

Komisija sada ima 45 radnih dana da odluči hoće li Apple Ads i Apple Maps formalno proglasiti gatekeeperima. Ako se to dogodi, Apple dobiva dodatnih šest mjeseci za usklađivanje sa strogim pravilima.

Kompanija se, u podnesenom odgovoru, snažno protivi takvoj odluci. Tvrtka tvrdi da Apple Ads u EU-u ima vrlo mali tržišni udio u odnosu na Google, Metu, Microsoft, TikTok ili X te da ne koristi podatke iz drugih Appleovih usluga ili vanjskih izvora za oglasni sustav. Za Apple Maps tvrdi da je u Europi daleko slabije korišten od Google Mapsa i Wazea te da nema posredničke funkcionalnosti koje bi ga činile ključnim čvorom između poslovnih i krajnjih korisnika.

Odluka Komisije odredit će hoće li i ove dvije Appleove usluge biti podvrgnute pooštrenoj regulaciji koja bi mogla utjecati na način na koji se prikazuju oglasi, kako se prikupljaju podaci i pružaju navigacijske usluge na europskom tržištu, piše Reuters.