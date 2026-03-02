Deutsche Telekom na MWC-u: Inovacija, umjetna inteligencija i ljudi u fokusu

Kompanija je tijekom prijenosa uživo predstavila niz novih proizvoda i dala bolji uvid u filozofiju koja stoji iza aktivne primjene umjetne inteligencije. Prezentaciju je vodio Abdu Mudesir, član Uprave Deutsche Telekoma zadužen za proizvode i tehnologiju

Era primjenjive umjetne inteligencije je stigla, a ovogodišnji sajam mobilne tehnologije Mobile World Congress u Barceloni to u cijelosti potvrđuje. Tehnološke kompanije već godinama nastoje na neki način integrirati umjetnu inteligenciju u primjenjive i, na koncu, profitabilne usluge koje će biti privlačne kupcima. Također je, kao što to obično biva na MWC-u, vrlo velik fokus na inovaciji. Kako iskoristiti velike jezične modele u svakodnevnom životu, zbog čega oni igraju ključnu ulogu u novoj eri mobilne telefonije i zašto se na njih definitivno treba obratiti pažnju? Odgovore na ova pitanja pružio je Abdu Mudesir, član Uprave Deutsche Telekoma zaslužen za proizvode.

Duboka integracija koja ima smisla Glavna tema prezentacije bili su proizvodi, usluge i mrežna rješenja Magenta AI. Od AI-em pokretanih glasovnih usluga i verifikacije identiteta u pravom vremenu pa sve do autonomnih samokorigirajućih mreža i Industry AI Clouda, kompanija je spremna za eru 'fizičkog AI-a'. Mudesir je za sebe rekao da je AI optimist. 'Međutim nisam naivan – velika prilika donosi i velike izazove. Naša poruka i posvećenost Magenta AI-a je da u samom fokusu imamo čovjeka, što znači da želimo stvoriti pravi utjecaj na korisničko iskustvo – mrežu, usluge i proizvode.' Naime vrlo je važno razumjeti to da u trenu u kojem AI postane dio temeljne povezivosti on prestaje biti značajka, već temeljna infrastruktura. 'Tu raspon o kojem govorimo dolazi u susret s odgovornošću i pitamo kako ga ponuditi klijentima na najprirodniji mogući način, a odgovor je – glasom', kaže Mudesir. Kompanija koja kreće od glasa Magenta AI je glasovni asistent za pozive koji ne traži nikakav softver i sve se obavlja na razini mreže. DT u tom sektoru radi s ElevenLabsom, kompanijom specijaliziranom za glasovne agente. 'Kad krenete stavljati AI u srce mreže, rješenja se samo počnu stvarati', komentirao je Mudesir prije demonstracije Magenta AI-a s Matijem Staniszewskim, izvršnim direktorom ElevenLabsa.

'Demonstracije uživo uvijek su izazov, ali ova definitivno pokazuje što možemo napraviti zajedno', rekao je Staniszewski, dodajući: 'ElevenLabs spaja razvoj i plasiranje proizvoda, čime učinkovito transformiramo lice industrije. Moramo graditi povjerenje kupaca i pouzdanost proizvoda te upravo na tome radimo s Deutsche Telekomom.' Mudesir se nadovezao rekavši: 'Uvijek imamo osjećaj da radimo na samoj granici tehnologije. Nevjerojatno je to da stvaramo mostove preko jezičnih barijera i uz ElevenLabs kreiramo proizvod koji pomaže tome.'

'U trenutku u kojem su agenti posvuda – kako prepoznati pravu osobu? Magenta AI će novom tehnologijom također prepoznati AI deepfake i provesti provjeru identiteta. Želimo stvoriti AI kojem možete vjerovati', istaknuo je. Mreža koja se sama popravlja Fokus je bio i na MINDR-u, AI agentskom sustavu razvijenom u suradnji s Google Cloudom. Sustav kontinuirano nadzire mrežu, predviđa probleme i autonomno reagira prije nego što oni utječu na korisnike.

Temeljen na modelima Google Geminija, MINDR analizira uzroke smetnji i automatski pokreće korektivne mjere. Riječ je o evoluciji sustava RAN Guardian Agent, a on se već koristi za optimizaciju mreže na velikim događanjima u Njemačkoj te je početak njegove implementacije planiran kasnije ove godine. Suradnja sa Starlinkom Mudesiru se na pozornici pridružila i Stephanie Bednarek, potpredsjednica sektora prodaje u Starlinku, čime su službeno potvrdili suradnju dviju kompanija.

'Partnerstvo s DT-om veliko nam je zadovoljstvo i privilegija. U sklopu tog partnerstva nudit ćemo pokrivenost Starlinkom na inače nedostupnim područjima na svim DT-ovim tržištima te svima ponuditi mobilno i podatkovno iskustvo vrlo blisko 5G-u', rekla je Bednarek.

Budućnost u robotizaciji i briga za ulogu čovjeka 'Mreža nove generacije mora imati integriran AI, što znači da mora biti brza i mora točno znati što to korisnik traži. Ovo je vrlo izazovan zadatak zbog usklađenja različitih modela i sučelja, ali je također prilika. Uvjeren sam da će 'fizički AI', koji će iz ekrana prijeći u pravi svijet, promijeniti svijet. Kad promijeni sliku zdravstvene njege i svakodnevnog života, AI i mobilnost postat će vrlo visok kriterij, pogotovo pokrivenost signalom', smatra Mudesir.