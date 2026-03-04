Otvorene su prijave za najveći hackathon u Hrvatskoj

Tijekom završnog 24-satnog natjecanja, koje će se održati od 8. do 10. svibnja , 300 pažljivo odabranih studenata rješavat će kompleksan zadatak inspiriran stvarnim izazovima s financijskih tržišta. Najbolje timove očekuje i nagradni fond u iznosu od 10.000 eura.

AlgoTrade je međunarodni hackathon usmjeren na algoritamsko trgovanje i kvantitativne financije – područje koje kombinira matematiku, programiranje i financijska tržišta.

Riječ o projektu koji su u potpunosti pokrenuli i organiziraju studenti volonteri. Prije samo tri godine, hackathon je bio ideja nekolicine studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Danas je prerastao u projekt čija ukupna vrijednost premašuje 50.000 eura i koji okuplja akademsku i poslovnu elitu iz cijelog svijeta.

Organizaciju potpisuju studentske udruge EESTEC LC Zagreb i X.FER, koje su odgovorne za sve – od osmišljavanja natjecateljskog zadatka i razvoja tehničke infrastrukture do logistike i međunarodnih partnerstava.

Što je zapravo hackathon?

Hackathon je intenzivno natjecanje u kojem timovi u ograničenom vremenu razvijaju rješenja za konkretan problem. U slučaju AlgoTradea, riječ je o zadatku iz područja financijske matematike i algoritamskog trgovanja. Sudionici moraju kombinirati duboko razumijevanje matematičkih modela i tržišnih mehanizama, a sve pod pritiskom vremena i jake međunarodne konkurencije.

Globalna konkurencija dolazi u Zagreb

Prošlogodišnje izdanje okupilo je studente sa 73 sveučilišta iz 42 države i čak pet kontinenata, uključujući neka od najprestižnijih svjetskih imena poput MIT-a, Harvarda, Cambridgea, Oxforda i ETH Züricha. I ove godine očekuje se snažan međunarodni odaziv, uz poseban naglasak na dolazak 200 studenata s vodećih svjetskih sveučilišta, kao i 100 najboljih hrvatskih studenata iz područja matematike i računarstva.

'Time Zagreb na tjedan dana postaje mjesto susreta globalne studentske elite iz područja tehnologije i financija. AlgoTrade tako ne predstavlja samo natjecanje, već platformu koja Zagreb stavlja na kartu međunarodnih tehnoloških događanja i pokazuje potencijal hrvatskih studenata u brzo rastućim industrijama kvantitativnog trgovanja i fintech sektora', navodi se u pripćenju.

U ovogodišnjem izdanju AlgoTrade Hackathona podršku pružaju globalni lideri iz područja algoritamskog trgovanja i financijske tehnologije. Posebno se ističu Jane Street, IMC i Susquehanna, vodeće svjetske firme u području kvantitativnog i algoritamskog trgovanja, čime je dodatno potvrđena međunarodna relevantnost i kvaliteta samog natjecanja.

Prijave otvorene do 1. travnja

AlgoTrade ne čini samo završni 24-satni hackathon. Program započinje već 4. svibnja nizom edukativnih predavanja i panel rasprava, dok se svečano otvorenje i završno natjecanje održavaju od 8. do 10. svibnja.

Prijave su otvorene do 1. travnja, a svi zainteresirani studenti mogu se prijaviti putem službene web stranice projekta koja se nalazi na ovom linku. S obzirom na ograničen broj mjesta i velik interes međunarodnih kandidata, organizatori pozivaju studente da se prijave na vrijeme i postanu dio jednog od najuzbudljivijih studentskih tehnoloških događaja u regiji.