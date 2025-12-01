Zanimljiv eksperiment: Što se dogodi kad algoritam utiša toksičan politički sadržaj?

Novi alat je proširenje za internetski preglednik te se oslanja na umjetnu inteligenciju. Analizira objave na X-u, bivšem Twitteru, te prepoznaje antidemokratske stavove, uključujući one koji pozivaju na nasilje ili kažnjavanje pristaša druge političke strane. Nakon analize ekstenzija u nekoliko sekundi preraspoređuje sadržaj na korisničkom feedu tako da polarizirajuće objave završavaju niže na stranici.

Istraživači u SAD-u razvili su novi alat koji neovisnim znanstvenicima omogućuje da proučavaju kako algoritmi društvenih mreža utječu na korisnike bez potrebe za suradnjom samih platformi. Rezultati upućuju na to da bi društvene mreže mogle smanjiti političku polarizaciju jednostavnim spuštanjem neprijateljskog sadržaja u algoritamskom poretku.

Tim sa Sveučilišta Stanford, Sveučilišta Washington i Sveučilišta Northeastern testirao je alat na više od 1200 sudionika koji su pristali na desetodnevnu promjenu svojeg feeda uoči predsjedničkih izbora u SAD-u 2024. godine. Jedna skupina izložena je većoj količini polarizirajućeg sadržaja dok je drugoj taj sadržaj bio potisnut. Rezultati, objavljeni u časopisu Science, pokazuju da su sudionici kojima je alat smanjivao vidljivost neprijateljskih objava poboljšali svoje stavove o stranci za koju ne glasaju u prosjeku za dva boda na skali od 1 do 100, a ta promjena odgovara otprilike trogodišnjem pomaku u javnom mnijenju.

Učinci su bili vidljivi među ispitanicima liberalnih i konzervativnih pogleda. Poučak je, navodi Tiziano Piccardi sa Sveučilišta Johns Hopkins, jasan: korisnici izloženi manjoj količini neprijateljskog političkog sadržaja naginjali su pripadnicima stranke za koju ne glasaju, a oni koji su vidjeli više takvog sadržaja osjećali su distancu.

Autori studije ističu da pristup nudi novi način rangiranja objava bez potrebe za suradnjom same platforme, uz mogućnost smanjenja politički motiviranog animoziteta i jačanja društvenog povjerenja. Analiza emocionalnih reakcija pokazala je i da su sudionici koji su vidjeli manje neprijateljskog sadržaja tijekom korištenja platforme osjećali manje ljutnje i tuge, premda ti učinci nisu potrajali nakon završetka eksperimenta.

Studija napominje da su sudionici morali koristiti X kroz preglednik, a ne aplikaciju, što može ograničiti doseg rezultata, te da dugoročni učinci smanjenog izlaganja polarizirajućem sadržaju ostaju nepoznati, zaključuje Euronews.