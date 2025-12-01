Europa reže ovisnost o SAD-u? Ove zemlje grade vlastite moćne sustave

Kako bi ponovno stekla stratešku prednost, EU smatra da mora snažnije ulagati u istraživanje i razvoj novih sustava, a upravo tu nastupaju nacionalne vlade. Euronews Next donosi pregled projekata koji su već u izradi diljem kontinenta.

Europski parlament je u lipanjskom izvješću upozorio da je Unija i dalje 'u velikoj mjeri ovisna o stranim tehnologijama', ponajprije američkima , što onemogućuje stvaranje europskih tehnoloških lidera. Ta će se ovisnost, kako stoji u izvješću, 'vjerojatno nastaviti', posebno imajući u vidu nedavni američki paket domaćih AI ulaganja vrijedan 500 milijardi dolara (432,9 milijardi eura).

Pojam suverena umjetna inteligencija označava sposobnost države da sama razvija, primjenjuje i regulira AI sustave nastale unutar njezinih granica, bez oslanjanja na strane cloud infrastrukture i tehnologije.

Njemačka

Njemačka je posljednja predstavila svoj plan: Sovereign Open Source Foundation Models (SOOFI). Cilj je izgraditi napredan open-source AI model koji će druge tvrtke moći prilagoditi svojim proizvodima.

Prema izjavama njemačke vlade, SOOFI će se koristiti za vrlo složene primjene, poput upravljanja robotima. Wolfgang Nejdl sa Sveučilišta Leibniz u Hannoveru rekao je pak da projekt 'postavlja temelje za sljedeću generaciju europskih AI modela – suverenih, moćnih i potpuno pod europskom kontrolom'.

Deutsche Telekom i T-Systems osiguravaju mu tehničku infrastrukturu, a on bi trebao imati oko 100 milijardi parametara, trenirat će se u jednoj od njihovih AI 'tvornica' i do ožujka sljedeće godine bit će instalirano oko 130 Nvidijinih čipova i više od 1000 GPU-ova.

TU Darmstadt navodi da projekt treba pomoći razvoju stručnosti u svim fazama gradnje velikih modela, od prikupljanja podataka do treniranja softvera.

Švicarska

U rujnu je švicarska AI inicijativa predstavila Apertus, prvi nacionalni višejezični jezični model.

Naziv potječe od latinske riječi za 'otvoren', a model je takav u potpunosti: dostupni su arhitektura treniranja, skupovi podataka, izvorni kod i model weights. Apertus podržava više od 1000 jezika, uključujući švicarsko-njemački i retoromanski, te je treniran na 15 bilijuna tokena.

Objavljen je na platformi Public AI, a AI inicijativa planira izraditi specijalizirane modele za pravo, klimu, zdravstvo i obrazovanje. 'Ovo nije završni korak, ovo je tek početak', rekao je Antoine Bosselut, jedan od voditelja projekta.

Poljska

Poljska je u veljači predstavila Polish Large Language Model (PLLuM), prilagođen specifičnostima poljskog jezika, od složenih padeža do sintakse.

Vlada navodi da se PLLuM može koristiti za pisanje tekstova, e-mailova, sažimanje dokumenata, pripremu za nastavu, chatbotove, planiranje putovanja i izradu nacrta. Zamjenik ministra digitalnih poslova Dariusz Standerski opisao je PLLuM kao 'ulaganje u digitalnu državu'.

Model će se širiti u sustav Hive AI, a on bi trebao podržavati javnu upravu, od virtualnih asistenata za davanje informacija do automatiziranog procesiranja dokumenata. U budućnosti će PLLuM pomagati i učiteljima u pripremi lekcija.

Španjolska

U siječnju je superračunalni centar BSC iz Barcelone predstavio prvu europsku otvorenu i višejezičnu infrastrukturu usmjerenu na 'odgovornu umjetnu inteligenciju u službi ljudi' pod nazivom Alia.

Ona koristi superračunalo MareNostrum 5, sposobno izvesti 314 kvadrilijuna operacija u sekundi, i pruža otvorenu bazu resursa – jezike, modele i alate – na španjolskom, baskijskom, katalonskom i galješkom. Projekt bi trebao koristiti startupovima koji žele razviti domaće AI proizvode.

Prema španjolskoj Agenciji za nadzor umjetne inteligencije (AESIA), Alia će se u budućnosti koristiti za izradu chatbotova porezne uprave te aplikacija za jednostavno prepoznavanje zatajenja srca, a nadograđuje starije inicijative – Ilenu i katalonsku Ainu – koje su ranije stvarale jezične AI resurse za domaće tvrtke.

Nizozemska

Tri nizozemske neprofitne organizacije još su 2023. godine pokrenule razvoj otvorenog nizozemskog modela GPT-NL. Projekt želi stvoriti model 'za nizozemski jezik i kulturu – pouzdan, transparentan i suveren'. Trenirat će se na kombinaciji licenciranih autorskih sadržaja, javnih podataka i sintetičkih podataka koje model sam generira.

Nedavno je potpisan sporazum s nizozemskim izdavačima (NDP Nieuwsmedia i ANP) o korištenju njihovih tekstova za treniranje. Zauzvrat, izdavači će dobivati dio profita kada model postane dostupan.

On će biti otvorenog koda pa će sveučilišta, istraživači i državne institucije moći testirati njegove mogućnosti u zdravstvu, obrazovanju i javnim uslugama. Treniranje je počelo u lipnju, a prva verzija trebala bi biti dostupna do kraja godine.

Portugal

Portugalski konzorcij sveučilišta od 2024. godine radi na nacionalnom modelu Amalia, nazvanom po slavnoj pjevačici fada. Amalia može odgovarati na pitanja, objašnjavati koncepte, generirati kod, sažimati tekstove i tumačiti informacije – sve na portugalskom i uz lokalni kontekst. Beta verzija testirana je u rujnu, a lansiranje je planirano za sredinu 2026. godine.

Vlada je planira integrirati u državne digitalne usluge i znanstvene analize. Prema lokalnim izvješćima, model neće biti dostupan javnosti kao chatbot, ali će njegov kod biti otvoren da bi domaće tvrtke mogle graditi svoje AI proizvode.