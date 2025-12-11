Evo što je rekao Guardiola nakon što je srušio Real u Madridu

Španjolski velikan je bio bitno oslabljen neigranjem čak osmorice igrača. Nije bilo Kylana Mbappea zbog ozljede lijeve noge, a zbog problema s ozljedama izvan stroja su i Dani Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba i Eduardo Camavinga. Nakon utakmice za TNT je pričao trener Cityja Pep Guardiola.

'Može i bolje. Ovdje je jako teško igrati. Četiri ili pet igrača prvi je put igralo na ovom stadionu. Pobijediti ovdje znači da moramo biti zadovoljni, barem što se bodova tiče. Imamo 13 bodova i sve je u našim rukama da završimo među prvih osam. To je cilj, a pobjeda ovdje nakon Leverkusena jako je dobra', rekao je Katalonac pa je nastavio:

'Matheus Nunes je bio dobar. Beki također, Rayan Cherki prvi put je ovdje igrao. Nico O'Reilly – nevjerojatna utakmica. Jeremy Doku nam je puno pomogao u mnogim segmentima. Krenuli smo pogreškom, očekivao sam da će nas visoko pritisnuti, ali povukli su se i bilo nam je teško pronaći ritam. No, uzimamo ova tri boda.'

Pep je komentirao i Real.

'Rodrygo, Vinicius Jr., Bellingham – sjajni igrači. Njihova brzina u napadu je golema prijetnja, zato ne možete igrati visoko, morate biti potpuno posvećeni obrani. Tu nam je malo ponestalo i tu možemo napredovati.'

Može li City osvojiti Ligu prvaka i donosi li ova pobjeda samopuzdanje za takav rezultat?

'Nismo još spremni. Igramo u gostima. U veljači ćemo biti bolji. Ovako teške utakmice – bili smo ovdje i prije, igrali bolje pa izgubili. Igrači su dali veliki napor, ali još imamo puno prostora za napredak.'