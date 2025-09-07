Hrvat objasnio kako je funkcionirala piramidalna shema u kojoj je namagarčeno tisuće ljudi

'Većina nas je ušla u tu cijelu priču sa sredstvima, s novcem koji smo bili spremni izgubiti. Ušli smo u tu neku igru, ako se to oplodi super, ako ne, izgubili smo i život ide dalje. Nažalost, tu je jako puno ljudi ulagalo, dizalo kredite i ušteđevine i sve', dodaje.

Za dovođenje novih članova nudili su se bonusi i nagrade , sufinancirane su čak večere na kojima je promovirana ova platforma. Obećanje je bilo udvostručenje uloga za 50-ak dana. Ulog se mogao povući i ranije, ali uz 20 posto provizije. Naš sugovornik i njegovi prijatelji su od početka znali da je prevara , ali su odlučili riskirati.

'Ušao sam sa iznosom od nekih 2000 eura i stvar je funkcionirala relativno jednostavno, banalno čak. Baziralo se na njihovoj aplikaciji za trgovinom futures tržištem kriptovalutama i dobivali smo signale proslijeđene od profesora i njihove asistentice', govori Hrvat koji je želio ostati anoniman za RTL Danas .

Svoj novac je izvukao na vrijeme. U piramidalnoj shemi su sudjelovala petorica njegovih prijatelja.

Troje od tih prijatelja je isto izvuklo svoj ulog i čak neku malu zaradu. Dvojica, nažalost, su bili malo pohlepni i jednostavno su kulminirali taj iznos sve dok mreža nije krahirala, bilo je onemogućeno povlačenje sredstava jedan dan.

Da će se to dogoditi, sve je bilo jasno od prvog dana na što je upozoravao profesor s osječkog FERIT-a Miljenko Švarcmajer. U piramidi su kaže, sudjelovale, tisuće Hrvata.

'Mogu potvrditi da je 4000 ljudi bilo u jednoj grupi kojoj sam ja dobio pristup. Bilo je 4000 tisuće ljudi u igri. Poticalo ih se da se ulaze u priču s tisuću dolara. Znači ako imamo 4000 ljudi i 1000 dolara bio prosjek s kojim se ulazilo u igru. Četiri tisuće ljudi puta tih tisuću dolara to je bilo 4 milijuna dolara, ali iz nekih drugih razloga kruže brojke od 15 tisuća Hrvata uključenih u ovu priču', objašnjava Miljenko Švarcmajer.

I to iz različitih društvenih slojeva, a prevareni su čak i neki ekonomisti i financijski stručnjaci, koji su povjerovali u ovu priču.

Na čelu operacije - Leo Smith

'Jako dobro su napravili dvije stvari. Ograničili su maksimalnu uplatu pa su ljudima dali dojam da jako puno ljudi želi ući i da moraju ograničiti. Druga stvar je to što su ograničili dnevni prinos na jedan posto. Ljudi su čuli jedan posto i usporedili su s bankom i zvučalo im je tako, a ne sumnjivo', kaže financijski stručnjak Marko Bogdan.

Na čelu operacije je bio izvjesni Leo Smith.

Ideja se bazirala na tome da prevaranti, predvođenim profesorom Leom Smithom ulažu na stvarnom tržištu kriptovaluta i tako financiraju naše bonuse, dividende i sve drugo.

Iz policije apeliraju na građane da budu oprezni prema ponudama za investiranje u dionice, obveznice, kriptovalute. Kad se netko za koga ne znate tko je obrati vam se i kaže ja ću vam osigurati da malo uplatite i postanete bogat to nije realno.

A je li realno za očekivati povrat izgubljenog novca?

Moguće se naplatiti ako počinitelji u konačnici budu poznati i uhićeni i ako se pronađu ta sredstva, a da se to sve poklopi je dosta neizgledno. Izgledno je da su prevareni i da bi to trebali prijaviti policiji, koja je za sada zaprimila samo jednu prijavu.