U Hrvatskoj se poboljšala kibernetička sigurnost: Po nekim smo stvarima bolji od EU-a

Kibernetička sigurnost u Hrvatskoj bolja je nego prije godinu-dvije, čemu pridonosi veća svjesnost pojedinaca i organizacija o opasnostima u kibernetičkom prostoru, kao i rast ulaganja u edukaciju, ocjena je ravnatelja Span Centra kibernetičke sigurnosti Marinka Žagara s Dana otvorenih vrata tog centra.
Na Danu otvorenih vrata predstavljeni su programi edukacija i predavači, pri čemu je Žagar istaknuo da su edukacije jednostavne i razumljive, bave se operativnim zadacima i najnovijim prijetnjama te alatima i tehnikama zaštite, a većina uključuje praktični rad.
Span je Centar kibernetičke sigurnosti osnovan 2022. godine, a 2025. postao je ustanova za obrazovanje odraslih. Tijekom zadnje dvije i pol godine imao je više od tri tisuće pojedinačnih polaznika, od kojih više od 500 na specijalističkoj edukaciji, iz oko 200 kompanija, kaže Žagar.
Prema njegovim riječima, kibernetičkih napada sve je više pa se o njima puno više i govori, poput napada na KBC Zagreb.
"Puno je poruka i mailova sa zlonamjernim sadržajem, kojima napadači pokušavaju doći do osobnih podataka građana, a u konačnici i financijskih sredstava i zato je jako važno da ljudi više o tome znaju, informiraju se i uče. U SPAN centru pokušavamo kroz proširiti ta znanja, predstaviti problem i predložiti rješenja", kaže Žagar.
Hrvatska malo ispred drugih članica EU-a
Trenutno su aktivna dva programa - za analitičara kibernetičke sigurnosti i cloud security akademija, a u tijeku je ishođenje dopuštenja za program "sigurno programiranje", pri čemu Žagar naglašava da nakon završetka edukacije svaki polaznik dobiva certifikat i to mu se upisuje u radnu knjižicu.
Pozvao je sve zainteresirane da se jave na edukacije, za što im se do lipnja ove godine nude vaučeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Komentirajući novosti iz EU-a o kibernetičkoj sigurnosti i donošenju novog akta o tome, Žagar kaže da je Hrvatska malo ispred mnogih drugih članica EU-a, jer je Zakon o kibernetičkoj sigurnosti donijela 2024., dok ga u nekim zemljama nema.
"U nekim područjima daleko smo ispred nekih članica EU-a, čak i u samom vrhu, ali u nekim područjima smo slabiji, jer nemamo jednako kvalitetnu mrežnu, optičku povezivost u svim područjima Hrvatske, koja mora imati infrastrukturu kojom će upravljati, a ne da koristimo nešto što netko preko noći može ugasiti", smatra Žagar.
Poručuje da se kibernetički napadi ne događaju samo drugima, nego da se mogu dogoditi svima, te da je važna spremnost za borbu protiv njih.