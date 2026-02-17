U Hrvatskoj se poboljšala kibernetička sigurnost: Po nekim smo stvarima bolji od EU-a

Na Danu otvorenih vrata predstavljeni su programi edukacija i predavači, pri čemu je Žagar istaknuo da su edukacije jednostavne i razumljive, bave se operativnim zadacima i najnovijim prijetnjama te alatima i tehnikama zaštite, a većina uključuje praktični rad.

Span je Centar kibernetičke sigurnosti osnovan 2022. godine, a 2025. postao je ustanova za obrazovanje odraslih. Tijekom zadnje dvije i pol godine imao je više od tri tisuće pojedinačnih polaznika, od kojih više od 500 na specijalističkoj edukaciji, iz oko 200 kompanija, kaže Žagar.

Prema njegovim riječima, kibernetičkih napada sve je više pa se o njima puno više i govori, poput napada na KBC Zagreb.

"Puno je poruka i mailova sa zlonamjernim sadržajem, kojima napadači pokušavaju doći do osobnih podataka građana, a u konačnici i financijskih sredstava i zato je jako važno da ljudi više o tome znaju, informiraju se i uče. U SPAN centru pokušavamo kroz proširiti ta znanja, predstaviti problem i predložiti rješenja", kaže Žagar.