Pukla piramidalna shema u Hrvatskoj: Tisuće ljudi preko noći ostale bez novca

'Stabilan prinos od jedan posto uz vaš početni ulog od 1000 eura, dva signala dnevno i novci samo sjedaju na Revolut nakon toga', glasila je poruka koju su proteklih tjedana dobili brojni Hrvati, većinom iz Slavonije i nakon toga se odlučili na ulaganje

Izostavljena je ključna informacija kako do svog zarađenog novca možete tek nakon 52 dana. I doista brojni koji su na vrijeme ušli u ovu piramidalnu shemu putem platforme XUEX, a u organizacije EG Investment Group, uspjeli su izvući svoje novce i zaraditi i više nego dvostruko, piše SiB. No, brojni drugi koji su se nalazili u Telegram grupama kroz koje su komunicirali s platformom, sinoć su shvatili kako su prevareni i kako su ostali bez svog novca. Riječ je o tisućama ljudi.

'Razumijem da će svi osjećati tjeskobu, razočarenje i zabrinutost kada čuju ove vijesti. Zapravo, više od ikog drugog želim da se ovaj problem brzo riješi. U protekla dva dana aktivno sam tražio rješenja za sve, posjećivao relevantne ljude i pomno pratio tržišne trendove kako bih pronašao protumjere', napisao je administrator ili, kako se on u grupi zove, 'profesor'. Na društvenim mrežama upozoravali na prevaru O svemu ovome je prije par dana na društvenim mrežama progovorio i matematičar Toni Milun, kao i profesor s osječkog FERIT-a Miljenko Švarcmajer, ali su od brojnih naišli na poruge kako je shema sto posto ispravna i kako nema prevare. 'Prevare su sve češće, a evo još jedna. Dobio sam nekoliko upita u vezi XEUX i EG grupe. Garantiraju udvostručenje uloga u manje od dva mjeseca. Na ovakve stvari najčešće nasjedaju oni koji ne vjeruju ni bankama (pa drže novac doma) ni državi (ne ulažu u narodne obveznice ni trezorske zapise) ni u ulaganje u fondove (kažu: sve su to prevare). I onda odjednom povjeruju da danas mogu uložiti 1000 eura i za dva mjeseca povući 2000 eura. To su pročitali na oglasu na internetu ili dobili poruku nepoznate osobe koja im se javila preko Facebooka. Ljudi, budite oprezni. Ne postoji legalno ulaganje koje garantira udvostručavanje dobiti u par mjeseci', napisao je Milun.