Pukla piramidalna shema u Hrvatskoj: Tisuće ljudi preko noći ostale bez novca

'Stabilan prinos od jedan posto uz vaš početni ulog od 1000 eura, dva signala dnevno i novci samo sjedaju na Revolut nakon toga', glasila je poruka koju su proteklih tjedana dobili brojni Hrvati, većinom iz Slavonije i nakon toga se odlučili na ulaganje
Izostavljena je ključna informacija kako do svog zarađenog novca možete tek nakon 52 dana. I doista brojni koji su na vrijeme ušli u ovu piramidalnu shemu putem platforme XUEX, a u organizacije EG Investment Group, uspjeli su izvući svoje novce i zaraditi i više nego dvostruko, piše SiB.
No, brojni drugi koji su se nalazili u Telegram grupama kroz koje su komunicirali s platformom, sinoć su shvatili kako su prevareni i kako su ostali bez svog novca. Riječ je o tisućama ljudi.
'Razumijem da će svi osjećati tjeskobu, razočarenje i zabrinutost kada čuju ove vijesti. Zapravo, više od ikog drugog želim da se ovaj problem brzo riješi. U protekla dva dana aktivno sam tražio rješenja za sve, posjećivao relevantne ljude i pomno pratio tržišne trendove kako bih pronašao protumjere', napisao je administrator ili, kako se on u grupi zove, 'profesor'.
Na društvenim mrežama upozoravali na prevaru
O svemu ovome je prije par dana na društvenim mrežama progovorio i matematičar Toni Milun, kao i profesor s osječkog FERIT-a Miljenko Švarcmajer, ali su od brojnih naišli na poruge kako je shema sto posto ispravna i kako nema prevare.
'Prevare su sve češće, a evo još jedna. Dobio sam nekoliko upita u vezi XEUX i EG grupe. Garantiraju udvostručenje uloga u manje od dva mjeseca. Na ovakve stvari najčešće nasjedaju oni koji ne vjeruju ni bankama (pa drže novac doma) ni državi (ne ulažu u narodne obveznice ni trezorske zapise) ni u ulaganje u fondove (kažu: sve su to prevare).
I onda odjednom povjeruju da danas mogu uložiti 1000 eura i za dva mjeseca povući 2000 eura. To su pročitali na oglasu na internetu ili dobili poruku nepoznate osobe koja im se javila preko Facebooka. Ljudi, budite oprezni. Ne postoji legalno ulaganje koje garantira udvostručavanje dobiti u par mjeseci', napisao je Milun.
Sve puklo sinoć
Cijela shema bila je prilično uvjerljiva, ali ne i nepoznata u svijetu. Tako je, primjerice, isto nedavno viđeno u Albaniji, gdje su također prevarene tisuće ljudi. Oni koji su dobivali novac u grupu su stavljali screenshotove svojih dobitaka, nagrade u obliku plaćanja računa u restoranima i slično, a sve s ciljem širenja riječi o platformi koja je bujala sve dok nije pukla.
'Bilo je lijepo dok je trajalo, a znali smo da neće dugo', rekao je jedan član ove platforme koji je uspio zaraditi, dok se drugi tješe kako ih nitko nije tjerao na investiciju koja je mogla iznositi od 1000 do najviše 10000 eura. Za veća ulaganja moralo se, kako bi sve izgledalo čim uvjerljivije, tražiti posebna odobrenja od organizatora.
'Večeras je pukla piramida zvana EG Invest/Xuex, u kojoj je na žalost sudjelovao tisuće Hrvata s prosječnim ulaganjem od oko 1000 dolara. Dugo sam upozoravao na ovaj scam, a čak me ni meni bliske osobe nisu htjele slušati jer su bili uvjereni da su otkrili način sigurne zarade. Ovo je uigrana shema koja se odvija po mnogim državama (npr. u Indoneziji su se zvali Luex).
Ovakav način scama je davno dokumentiran, potječe iz Kine i naziva se sha zhu pan odnosno klanje svinja. Slijedeća faza ovog scama je – oštećenima će se početi javljati stručnjaci koji će im za naknadu obećati povrat izgubljenih sredstava. Molim vas da ne nasjedate bar na ovu fazu!', napisao je Švarcmajer na Facebooku.