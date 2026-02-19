Stručnjaci istražuju morske vrance na Brijunima, u gnijezdima pronađena plastika

Brijunsko otočje dio je područja Natura 2000 – Akvatorij zapadne obale Istre, namijenjenog očuvanju ptica, pri čemu je morski vranac jedna od ključnih zaštićenih vrsta. Aktivnosti se provode u suradnji triju javnih ustanova: Nacionalnog parka Brijuni, Nature Histrice i Javne ustanove Kamenjak.

Tijekom terenskog rada stručnjaci su prebrojali gnijezdeću populaciju morskog vranca (Gulosus aristotelis desmarestii) te evidentirali aktivna gnijezda na 11 nenastanjenih otoka unutar Nacionalnog parka. Upravo odsutnost stalne ljudske prisutnosti na tim lokacijama omogućuje pticama gniježđenje uz minimalno uznemiravanje.

Na odabrana gnijezda postavljene su kamere koje će omogućiti praćenje uspješnosti gniježđenja i bilježenje mogućih prijetnji. Početkom proljeća planirano je i prstenovanje ptica te postavljanje GPS uređaja kako bi se pratilo njihovo kretanje i ronjenje.

Cilj je utvrditi glavna hranilišta te udaljenosti koje ptice prelaze od kolonija, što će pomoći boljem razumijevanju njihovih prostornih potreba i planiranju mjera zaštite na širem području, budući da se morske ptice ne zadržavaju unutar administrativnih granica.

Plastika pronađena u gnijezdima

Tijekom obilazaka zabilježeni su i negativni utjecaji okoliša. Na pojedinim lokacijama more je nanijelo veće količine otpada, a u gnijezdima su pronađene plastične mrežice i drugi materijali koji mogu predstavljati opasnost za odrasle ptice i njihove mlade.

Projekt uključuje i uklanjanje odbačenog ribolovnog alata iz podmorja, u koji se ptice mogu zaplesti tijekom potrage za hranom. Istodobno će se pratiti stanje priobalnih ribljih zajednica, važnih za procjenu dostupnosti hrane i općeg stanja morskog ekosustava.

Planirano je i dodatno jačanje nadzora na moru kako bi se očuvao riblji fond i stabilnost ekosustava o kojem ovise morske ptice. Terensko istraživanje pratile su biologinje Javne ustanove Nacionalni park Brijuni Martina Hervat i Ana Markić, s ciljem kontinuiranog praćenja stanja prirode i prikupljanja podataka za buduće mjere zaštite.

Ovaj članak nastao je u okviru projekta EuSEE, koji sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja su, međutim, isključivo stavovi autora/autorica i ne odražavaju nužno stavove tijela koje je dodijelilo autorski doprinos te se Europska unija ne može smatrati odgovornom za njih.