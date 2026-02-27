OGLASIO SE CARNET

.hr domena slavi 33 godine: 'Hrvatska ima jedan od najsigurnijih domenskih prostora u Europi'

L. Š.

27.02.2026 u 11:13

Tportal - Ilustrativna fotografija
Tportal - Ilustrativna fotografija Izvor: Neven Bučević / Autor: Freepik
Bionic
Reading

CARNET, upravitelj .hr domene, prošle je godine proveo ključne nadogradnje sustava kako bi osigurao maksimalnu razinu sigurnosti podataka, što je dodatno smanjilo rizik od phishinga i prijevara, priopćili su iz CARNET-a

Hrvatska vršna nacionalna domena 27. veljače obilježava 33 godine postojanja. U tom se razdoblju pozicionirala kao jedna od najsigurnijih i najpouzdanijih u Europskoj uniji, što potvrđuje i kontinuirani rast registracija. Trenutačno je upisano gotovo 140.000 .hr domena, pri čemu je samo lani bilo više od 18.000 novih prijava, a sve više raste interes stranih organizacija, navodi se u priopćenju CARNET-a.

Rastu interesa za .hr domenom najviše doprinose stabilna infrastruktura i upravljanje, ali i stroga provjera prilikom registracije. To sprječava anonimne zlouporabe i smanjuje rizik od phishinga i prijevara, zbog čega je .hr jedan od najčišćih domenskih prostora u Europi.

vezane vijesti

Nakon što su provedene ključne nadogradnje sustava, uveden proces verifikacije korisnika te nova politika upravljanja bazom podataka kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti .hr domene, a usporedno s otvaranjem domene registrarima iz EU, CARNET kao upravitelj nacionalne domene, pokrenuo je kampanju kojom želi dodatno naglasiti prednosti .hr domene kao jedne od najsigurnijih u Europi.

'U digitalnom svijetu internetska adresa često je prvi kontakt korisnika s poslovanjem. S obzirom na sve češće digitalne zlouporabe, izbor domene nije samo tehnička odluka, već i strateški korak u izgradnji vjerodostojnog poslovnog identiteta. Naš model uspješno balansira između široke dostupnosti za domaće subjekte i stroge sigurnosne kontrole za registracije .hr i .com.hr domena. Registar .hr domena kontinuirano prati i usklađuje se s najnovijim propisima Europske unije, uključujući Direktivu NIS 2 i prateći nacionalni Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, koji propisuje iznimno visoke standarde zaštite', naglasila je Ana Smoljo, pomoćnica ravnatelja CARNET-a za digitalni identitet i komunikacije.

Osim što je .hr jedna od najsigurnijih domena u Europi, ona je izravno povezana s nacionalnim identitetom, hrvatskim zakonodavstvom i CARNET-om kao javnom ustanovom iz sustava znanosti i obrazovanja. Upravo zato percepcija sigurnosti i vjerodostojnosti veća je nego kod generičkih domena (.com, .net), a i dokazano je da hrvatski kupci više vjeruju web stranicama s .hr domenom. Naime, Google i druge tražilice u algoritmima geolokacije preferiraju nacionalne domene kao signal lokalne relevantnosti, što samim time osigurava bolju vidljivost hrvatskim potrošačima i poslovnim subjektima u lokalnim pretragama, navodi se u priopćenju CARNET-a.

Hrvatska je jedina europska zemlja, i jedna od dvije u svijetu, gdje pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu registrirati po jednu nacionalnu domenu potpuno besplatno. Potonja mogućnost smanjuje trošak digitalizacije malih poduzetnika i obrtnika te potiče lokalne poslovne subjekte na korištenje nacionalne ekstenzije. Ujedno, svaki građanin Hrvatske može besplatno registrirati .hr domenu.

O domeni .hr

Hrvatska je 27. veljače 1993. godine formalno priznata u globalnom internetskom prostoru nakon što je ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) potvrdio korištenje nove vršne .hr domene. Domenom .hr od 1993. godine upravlja CARNET u skladu s Pravilnikom o organizaciji i upravljanju nacionalnom vršnom domenom, koji je hrvatsku domenu nedavno otvorio i registrarima iz EU.

Trenutačno okuplja 30 registrara, od čega su četiri inozemna. Osim što upravlja .hr domenom i domenskim prostorom, CARNET djeluje i kao registrar besplatnih .hr domena, dok ovlašteni registrari registriraju naplatne .hr i .com.hr domene.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVO ORUŽJE?

NOVO ORUŽJE?

Nasljednici Wagnerove 'tvornice trolova' sada koriste novu tehnologiju za sijanje kaosa
EKSPERIMENT ZAPANJIO

EKSPERIMENT ZAPANJIO

AI sada ulazi i u snove: Znanstvenici uspjeli 'ubaciti' ideje ljudima dok su spavali
PRELOMILI SU

PRELOMILI SU

Anthropic odbio ultimatum Pentagona: 'Ne možemo mirne savjesti popustiti'

najpopularnije

Još vijesti