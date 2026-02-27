.hr domena slavi 33 godine: 'Hrvatska ima jedan od najsigurnijih domenskih prostora u Europi'

Rastu interesa za .hr domenom najviše doprinose stabilna infrastruktura i upravljanje, ali i stroga provjera prilikom registracije. To sprječava anonimne zlouporabe i smanjuje rizik od phishinga i prijevara, zbog čega je . hr jedan od najčišćih domenskih prostora u Europi.

Hrvatska vršna nacionalna domena 27. veljače obilježava 33 godine postojanja. U tom se razdoblju pozicionirala kao jedna od najsigurnijih i najpouzdanijih u Europskoj uniji, što potvrđuje i kontinuirani rast registracija. Trenutačno je upisano gotovo 140.000 .hr domena , pri čemu je samo lani bilo više od 18.000 novih prijava , a sve više raste interes stranih organizacija, navodi se u priopćenju CARNET-a.

Nakon što su provedene ključne nadogradnje sustava, uveden proces verifikacije korisnika te nova politika upravljanja bazom podataka kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti .hr domene, a usporedno s otvaranjem domene registrarima iz EU, CARNET kao upravitelj nacionalne domene, pokrenuo je kampanju kojom želi dodatno naglasiti prednosti .hr domene kao jedne od najsigurnijih u Europi.

'U digitalnom svijetu internetska adresa često je prvi kontakt korisnika s poslovanjem. S obzirom na sve češće digitalne zlouporabe, izbor domene nije samo tehnička odluka, već i strateški korak u izgradnji vjerodostojnog poslovnog identiteta. Naš model uspješno balansira između široke dostupnosti za domaće subjekte i stroge sigurnosne kontrole za registracije .hr i .com.hr domena. Registar .hr domena kontinuirano prati i usklađuje se s najnovijim propisima Europske unije, uključujući Direktivu NIS 2 i prateći nacionalni Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, koji propisuje iznimno visoke standarde zaštite', naglasila je Ana Smoljo, pomoćnica ravnatelja CARNET-a za digitalni identitet i komunikacije.

Osim što je .hr jedna od najsigurnijih domena u Europi, ona je izravno povezana s nacionalnim identitetom, hrvatskim zakonodavstvom i CARNET-om kao javnom ustanovom iz sustava znanosti i obrazovanja. Upravo zato percepcija sigurnosti i vjerodostojnosti veća je nego kod generičkih domena (.com, .net), a i dokazano je da hrvatski kupci više vjeruju web stranicama s .hr domenom. Naime, Google i druge tražilice u algoritmima geolokacije preferiraju nacionalne domene kao signal lokalne relevantnosti, što samim time osigurava bolju vidljivost hrvatskim potrošačima i poslovnim subjektima u lokalnim pretragama, navodi se u priopćenju CARNET-a.

Hrvatska je jedina europska zemlja, i jedna od dvije u svijetu, gdje pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu registrirati po jednu nacionalnu domenu potpuno besplatno. Potonja mogućnost smanjuje trošak digitalizacije malih poduzetnika i obrtnika te potiče lokalne poslovne subjekte na korištenje nacionalne ekstenzije. Ujedno, svaki građanin Hrvatske može besplatno registrirati .hr domenu.