Mafija iz istočne Europe naveliko vara Njemačku: Kako bande izvlače milijune iz socijale

Iako građani EU-a nemaju pravo na tu pomoć odmah po dolasku u Njemačku, bandama uspijeva zaobići pravila preko ugovora o skraćenom radnom vremenu. Kada novac sjedne na račun, prevaranti ga od žrtava zahtijevaju natrag.

Kriminalne grupe, najčešće povezane s Bugarskom i Rumunjskom , mame ljude u Njemačku obećanjima o zaposlenju . Ondje im osiguravaju krivotvorene ugovore o radu s vrlo niskim plaćama. Na temelju tih ugovora žrtve imaju pravo zatražiti tzv. Bürgergeld, socijalnu pomoć koja pokriva razliku između stvarnih primanja i zajamčenog socijalnog minimuma od oko 1000 eura, piše Tagesschau .

Ogromna šteta za proračun

Kako mnogi od lažno zaposlenih dolaze s obiteljima, iznosi koje država isplaćuje dosežu ogromne svote jer plaća za svaki član obitelji. Posebno pogođeni su gradovi u Oblasti Ruhr poput Duisburga i Gelsenkirchena, gdje je visok postotak nezaposlenosti i velik broj zapuštenih nekretnina. Ondje su racije i uhićenja već postali uobičajeni.

'Vjerujem da se ovdje poklopilo više faktora – postoje etničke zajednice koje olakšavaju dolazak i ima dosta jeftinog stambenog prostora', objašnjava gradonačelnik Duisburga Sören Link (SPD).

Broj slučajeva u naglom porastu

Prema podacima savezne vlade, broj prijavljenih sumnji na organiziranu zlouporabu socijalnih naknada udvostručio se u samo godinu dana – s 229 na 421 slučaj. Do svibnja ove godine već je registrirano novih 225 slučajeva. No stručnjaci ističu da stvarni broj može biti i znatno veći.

Gradonačelnica Gelsenkirchena Karin Welge (SPD) upozorava da je sloboda kretanja radnika unutar EU zloupotrijebljena: 'Doći ovamo, zapravo gotovo uopće ne raditi i imati tisuće eura za obitelj – to pokreće socijalnopolitičke rasprave koje nikome ne koriste', rekla je Welge.

'Moramo razbiti mafijaške strukture'

Više od polovice proračuna Gelsenkirchena odlazi na socijalne naknade, zbog čega prevare posebno pogađaju lokalne vlasti. Savezna ministrica rada Bärbel Bas (SPD) govori otvoreno o 'mafijaškim strukturama' koje treba razbiti.

Njemačka vlada najavila je strože kontrole, bolju razmjenu podataka među institucijama i modernizaciju digitalnih alata u borbi protiv rada na crno.

Gradonačelnik Duisburga naglašava da se građani osjećaju prevarenima i traži brze poteze: 'U interesu poštenih poreznih obveznika, država mora konačno pokazati zube.'