ISS večeras prelijeće Hrvatsku: Evo kada pogledati prema nebu

'Međunarodna svemirska postaja danas će biti jako dobro vidljiva jer će preletjeti točno iznad Hrvatske pa će nam biti najbliže. Bit će vrlo visoko na nebu, a zbog povoljnog položaja i kuta pod kojim Sunce obasjava njezine solarne panele izgledat će posebno sjajno', rekao je Radonić.

Astronom i popularizator znanosti Ante Radonić objasnio je za Jutarnji list da će ISS večeras proći gotovo točno iznad Hrvatske, zbog čega će biti posebno dobro vidljiv.

Da bi ISS bio vidljiv sa Zemlje, moraju se poklopiti i drugi uvjeti – na mjestu promatranja mora biti mrak, dok postaja istodobno mora biti obasjana Sunčevom svjetlošću. Upravo će se takvi uvjeti stvoriti večeras. ISS se kreće brzinom od oko 28.000 kilometara na sat na visini od približno 400 kilometara iznad Zemlje. Izgleda poput vrlo sjajne zvijezde koja se kreće ravnomjerno, ne treperi i nema navigacijska svjetla karakteristična za zrakoplove.

Promatrači bi oko 21.36 sati trebali pogledati prema zapadno-jugozapadnom horizontu. Postaja će zatim prijeći gotovo iznad glava promatrača i nestati prema istoku-jugoistoku, a cijeli prelet trajat će desetak minuta. Radonić je za Jutarnji list najavio i da će se ISS moći promatrati ponovno u petak 24. srpnja, oko 21.40 sati, iako će tada biti nešto niže iznad horizonta.

Međunarodna svemirska postaja najveći je objekt koji je čovjek izgradio u svemiru. U orbiti oko Zemlje nalazi se od 1998., a neprekidno je nastanjena od studenoga 2000. godine. Trenutačno na njoj boravi deset članova posade iz NASA-e, Roscosmosa i Europske svemirske agencije, koji provode znanstvena istraživanja i održavaju sustave postaje.

Prema sadašnjim planovima, ISS bi trebao biti povučen iz uporabe 2030. godine, nakon čega bi njegovu ulogu trebale preuzeti komercijalne orbitalne postaje koje razvijaju privatne svemirske tvrtke.