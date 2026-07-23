HOPS prihvatio elaborat priključenja projekta Pantheon AI u Topuskom

Prema važećim zakonima, navodi se, ta infrastruktura će se predati na upravljanje i trajno vlasništvo Republici Hrvatskoj, čime se hrvatsku elektroenergetsku mrežu "generacijski osnažuje", istovremeno omogućujući priključenje na mrežu više od pet gigavata (GW) proizvođača obnovljivih izvora energije koje trenutna mrežna ograničenja sprječavaju u sudjelovanju u proizvodnji energije.

Priopćili su to u četvrtak predstavnici projekta Pantheon Ai, to jest izgradnje podatkovnog centra kod Topuskog, koji navode da preduvjet realizacije uključuje izgradnju energetske i druge infrastrukture u vrijednosti većoj od 500 milijuna eura, uključujući 280 kilometara novih dalekovoda, najsuvremeniju 400 kV trafostanicu u Topuskom, ceste te optičku infrastrukturu.

Realizacija projekta Pantheon Ai, najsuvremenijeg podatkovnog i AI kampusa u Topuskom snage 1 GW, Hrvatsku pozicionira kao lokaciju tehnologija budućnosti, ali i državu spremnu za najkvalitetnije investicije svjetskoga ranga. koje pak omogućuju ubrzani razvoj države i društva te domaća radna mjesta najveće dodane vrijednosti, poručuju.

Kažu i da će realizacija projekta Pantheon Ai značajno ubrzati razvoj planirane hrvatske elektroenergetske mreže te značajno povećati prihod HOPS-a.

"Projekt Pantheon Ai jedinstven je po tome što objedinjuje nekoliko ključnih elemenata i dionika poput hrvatskog znanja, američkog kapitala, vrhunskih strateških partnera grupa Končar i Greenvolt. Pantheon Ai donosi višerazinske koristi kako za Topusko i njegov razvoj, tako i za Republiku Hrvatsku i njezinu elektroenergetsku mrežu te investicijsku atraktivnost čemu dosadašnjim aktivnostima i podrškom doprinose Ministarstvo gospodarstva RH i HEP“, istaknuo je voditelj projekta Pantheon Ai Mario Gudelj u izjavi koja se prenosi u priopćenju.