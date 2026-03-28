Vaš monitor ili televizor ima utor za USB? Pogledajte za što ih možete koristiti

Precizna funkcija utora za USB na monitorima i televizorima ovisit će o marki i modelu, a primarne namjene obično se razlikuju. Stoga je moguće da neke od opisanih načina korištenja nećete moći upogoniti.

Punjenje uređaja

Možete na monitore i televizore priključiti manje uređaje poput pametnih telefona da biste ih napunili. To vjerojatno neće biti jednako brzo kao kad koristite dedicirani punjač, ali može biti praktično u situacijama u kojima vam pomanjka utičnica i drugih načina punjenja.

Na monitorima više klase s podrškom za USB Power Delivery (USB-PD) ponekad možete puniti veće uređaje poput prijenosnih računala i istovremeno pružati videovezu putem istog kabela USB-C.

Za uređaje s operativnim sustavom Android dodatni bonus je omogućavanje korištenja desktop okruženja, što podržavaju primjerice Samsungov DeX i Pixel Desktop Mode.

Postavite USB čvorište

Pojedini monitori dodaju i funkciju USB čvorišta. Ako je nekoliko utora za USB-A na stražnjoj strani monitora, vjerojatno služe tome.

Umjesto priključivanja svih perifernih uređaja na prijenosno ili stolno računalo, možete ih dodati na svoj monitor, što je često praktičnije nego zaseban uređaj koji spajate na računalo.

Neki modeli imat će i utor za Ethernet, što omogućuje brzu žičanu vezu s internetom za vaše prijenosno računalo.

Povežite vanjsku pohranu za prikaz fotografija i videozapisa

Ovo primarno vrijedi za televizore: možete priključiti vanjski USB pogon na stražnju stranu televizora i pristupiti fotografijama, videozapisima ili zvuku na njemu ako su disk i formati datoteka podržani.

To također možete učiniti putem utora za USB na monitorima, pomoću gore navedene funkcije USB čvorišta.

Postavite prekidač KVM za više uređaja

Varijacija ideje USB čvorišta je prekidač KVM (tipkovnica, video, miš) te može biti koristan ako imate više od jednog računala spojenog na monitor (možda prijenosno i stolno računalo).

Tipkovnicu i miš možete uključiti u utore za USB na zaslonu, pa ih zatim koristiti za kontrolu svakog računala naizmjence.

Što je još moguće?

Gotovo sve što se može napajati putem USB-a može se priključiti u jedan od rezervnih utora na TV-u ili monitoru ako postoji odgovarajuće napajanje.

Možda biste mogli dodati stolni ventilator koji će vas rashladiti tijekom ljetnih mjeseci ili želite biti kreativni u postavljanju svjetla.

USB čvorišta omogućavaju dodavanje mikrofona, web kamera i kontrolera za igranje, piše Life Hacker.