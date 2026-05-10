ŠEFICA ZARAZNE

Alemka Markotić: Hantavirus nije opasan kao covid, ali...

B. S.

10.05.2026 u 21:13

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: HRT
Bionic
Reading

Gostujući u HRT-ovom Dnevniku, Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, istaknula je kako da od hantavirusa ne postoji opasnost za širu populaciju, iako je, po svemu sudeći, prenosiv s čovjeka na čovjeka

Markotić ističe kako je situacija s hantavirusom pod kontrolom te da za širu populaciju nema značajnog rizika.

'Sve su mjere poduzete za zaštitu svih koji će izvršiti prihvat bolesnika. Svi su u zaštitnoj opremi i organizirane su službe koje su potrebne u slučaju pojave simptoma. U ovom trenutku ne vidim nikakav poseban rizik, osim mogućeg incidenta kod osoba koje transportiraju bolesne', kaže Markotić.

vezane vijesti

Po dolasku u matične zemlje, putnici će biti podvrgnuti strogim mjerama nadzora.

'Svakako će biti u karanteni. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je 42 dana. Negdje će biti omogućena samoizolacija, a drugdje smještaj u zdravstvenim ustanovama gdje se prati temperatura. Ako ona prijeđe 38,3 stupnja ili se pojave simptomi zarazne bolesti, osobe će biti hospitalizirane u izolacijskim jedinicama i dodatno testirane', pojasnila je Markotić.

U ovoj epidemiji moguć je prijenos s čovjeka na čovjeka

Upitana o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka, Markotić navodi kako je takav scenarij vrlo izvjestan, iako još nije službeno potvrđen.

'U ovoj epidemiji to je vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, uključujući međunarodnu stručnu zajednicu, da je prijenos moguć s čovjeka na čovjeka. Način i trenutak prijenosa još nisu do kraja razjašnjeni', apostrofirala je.

Ulazak broda s putnicima zaraženima hantavirusom u luku Granadilla de Abona na Tenerifama
  • Ulazak broda s putnicima zaraženima hantavirusom u luku Granadilla de Abona na Tenerifama
  • Ulazak broda s putnicima zaraženima hantavirusom u luku Granadilla de Abona na Tenerifama
  • Ulazak broda s putnicima zaraženima hantavirusom u luku Granadilla de Abona na Tenerifama
  • Ulazak broda s putnicima zaraženima hantavirusom u luku Granadilla de Abona na Tenerifama
  • Ulazak broda s putnicima zaraženima hantavirusom u luku Granadilla de Abona na Tenerifama
Ulazak broda s putnicima zaraženima hantavirusom u luku Granadilla de Abona na Tenerifama Izvor: EPA / Autor: Ramon de la Rocha

Upozorenja da bi se zbog klimatskih promjena hantavirus, koji se prenosi putem glodavaca, mogao brže širiti otvaraju pitanje mogućih posljedica za javno zdravlje. Markotić ističe kako se kod ovakvih zoonoza može očekivati porast broja oboljelih, ali i dalje u cikličnim valovima.

'Kao i kod svih zaraznih bolesti, odnosno zoonoza koje se šire preko životinja, može se očekivati veći broj oboljelih. To su ciklične bolesti koje se javljaju svakih nekoliko godina, navodi, podsjećajući da je prošle godine u Argentini zabilježeno oko 85 slučajeva, uz smrtnost od 30 do 40 posto, dok je u Čileu bilo 35 slučajeva. Možemo očekivati brže širenje jer ljudi ulaze u ekosustave, nisu pripremljeni i često se ne informiraju o zdravstvenim rizicima prije putovanja. Treba pročitati preporuke i pridržavati se mjera, osobito u područjima gdje možda nemaju imunološku zaštitu', upozorava Markotić.

Markotić naglašava i da se hantavirus ne širi poput respiratornih virusa.

'To nije virus poput gripe, COVID-a ili morbila koji se eksplozivno širi. Za širenje je potreban bliski kontakt. Virusi su uvijek nepredvidivi, ali u ovoj situaciji nema razloga za paniku među općom populacijom, uključujući i Hrvatsku', zaključila je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
AMERIKA NA NOGAMA

AMERIKA NA NOGAMA

Teoretičari urote neumoljivo kopaju: Što je istina, a što laž u slučajevima nestalih znanstvenika?
ubojstvo u krapini

ubojstvo u krapini

Napadač na šefa krim-policije ima debelu povijest kaznenih prijava, pucao iz ilegalnog oružja
ISTRAŽIVANJE

ISTRAŽIVANJE

Novi Cro Demoskop: Ovako bi Hrvati glasali da su danas izbori

najpopularnije

Još vijesti