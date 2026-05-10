Alemka Markotić: Hantavirus nije opasan kao covid, ali...

Gostujući u HRT-ovom Dnevniku, Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, istaknula je kako da od hantavirusa ne postoji opasnost za širu populaciju, iako je, po svemu sudeći, prenosiv s čovjeka na čovjeka

Markotić ističe kako je situacija s hantavirusom pod kontrolom te da za širu populaciju nema značajnog rizika. 'Sve su mjere poduzete za zaštitu svih koji će izvršiti prihvat bolesnika. Svi su u zaštitnoj opremi i organizirane su službe koje su potrebne u slučaju pojave simptoma. U ovom trenutku ne vidim nikakav poseban rizik, osim mogućeg incidenta kod osoba koje transportiraju bolesne', kaže Markotić.

Po dolasku u matične zemlje, putnici će biti podvrgnuti strogim mjerama nadzora. 'Svakako će biti u karanteni. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je 42 dana. Negdje će biti omogućena samoizolacija, a drugdje smještaj u zdravstvenim ustanovama gdje se prati temperatura. Ako ona prijeđe 38,3 stupnja ili se pojave simptomi zarazne bolesti, osobe će biti hospitalizirane u izolacijskim jedinicama i dodatno testirane', pojasnila je Markotić. U ovoj epidemiji moguć je prijenos s čovjeka na čovjeka Upitana o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka, Markotić navodi kako je takav scenarij vrlo izvjestan, iako još nije službeno potvrđen. 'U ovoj epidemiji to je vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, uključujući međunarodnu stručnu zajednicu, da je prijenos moguć s čovjeka na čovjeka. Način i trenutak prijenosa još nisu do kraja razjašnjeni', apostrofirala je.

Ulazak broda s putnicima zaraženima hantavirusom u luku Granadilla de Abona na Tenerifama Izvor: EPA / Autor: Ramon de la Rocha