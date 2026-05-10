Alemka Markotić: Hantavirus nije opasan kao covid, ali...

Gostujući u HRT-ovom Dnevniku, Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, istaknula je kako da od hantavirusa ne postoji opasnost za širu populaciju, iako je, po svemu sudeći, prenosiv s čovjeka na čovjeka
Markotić ističe kako je situacija s hantavirusom pod kontrolom te da za širu populaciju nema značajnog rizika.
'Sve su mjere poduzete za zaštitu svih koji će izvršiti prihvat bolesnika. Svi su u zaštitnoj opremi i organizirane su službe koje su potrebne u slučaju pojave simptoma. U ovom trenutku ne vidim nikakav poseban rizik, osim mogućeg incidenta kod osoba koje transportiraju bolesne', kaže Markotić.
Po dolasku u matične zemlje, putnici će biti podvrgnuti strogim mjerama nadzora.
'Svakako će biti u karanteni. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je 42 dana. Negdje će biti omogućena samoizolacija, a drugdje smještaj u zdravstvenim ustanovama gdje se prati temperatura. Ako ona prijeđe 38,3 stupnja ili se pojave simptomi zarazne bolesti, osobe će biti hospitalizirane u izolacijskim jedinicama i dodatno testirane', pojasnila je Markotić.
U ovoj epidemiji moguć je prijenos s čovjeka na čovjeka
Upitana o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka, Markotić navodi kako je takav scenarij vrlo izvjestan, iako još nije službeno potvrđen.
'U ovoj epidemiji to je vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, uključujući međunarodnu stručnu zajednicu, da je prijenos moguć s čovjeka na čovjeka. Način i trenutak prijenosa još nisu do kraja razjašnjeni', apostrofirala je.
Upozorenja da bi se zbog klimatskih promjena hantavirus, koji se prenosi putem glodavaca, mogao brže širiti otvaraju pitanje mogućih posljedica za javno zdravlje. Markotić ističe kako se kod ovakvih zoonoza može očekivati porast broja oboljelih, ali i dalje u cikličnim valovima.
'Kao i kod svih zaraznih bolesti, odnosno zoonoza koje se šire preko životinja, može se očekivati veći broj oboljelih. To su ciklične bolesti koje se javljaju svakih nekoliko godina, navodi, podsjećajući da je prošle godine u Argentini zabilježeno oko 85 slučajeva, uz smrtnost od 30 do 40 posto, dok je u Čileu bilo 35 slučajeva. Možemo očekivati brže širenje jer ljudi ulaze u ekosustave, nisu pripremljeni i često se ne informiraju o zdravstvenim rizicima prije putovanja. Treba pročitati preporuke i pridržavati se mjera, osobito u područjima gdje možda nemaju imunološku zaštitu', upozorava Markotić.
Markotić naglašava i da se hantavirus ne širi poput respiratornih virusa.
'To nije virus poput gripe, COVID-a ili morbila koji se eksplozivno širi. Za širenje je potreban bliski kontakt. Virusi su uvijek nepredvidivi, ali u ovoj situaciji nema razloga za paniku među općom populacijom, uključujući i Hrvatsku', zaključila je.