Grok ulazi u Pentagon: Muskova AI tehnologija postaje dio 'AI arsenala'

23.12.2025 u 08:33

Potpuno nepogrešni grok pridružit će se drugim chatbotima u 'optimizaciji' rada u Hegsethovom 'Ministarstvu rata'

Pentagon je, prema priopćenju objavljenom u ponedjeljak, dodatno ojačao svoj takozvani 'AI arsenal' uvođenjem 'frontier AI sustava temeljenih na obitelji modela Grok'. Time se američko ministarstvo obrane priključuje sve dužem popisu institucija koje eksperimentalno i simbolički prihvaćaju umjetnu inteligenciju kao dio svoje buduće infrastrukture, uz retoriku koja zvuči jednako grandiozno koliko i neodređeno.

Novi sustavi trebali bi biti integrirani u širu platformu GenAI.mil, koju je Pentagon lansirao ranije ovog mjeseca, a u koju je već uključen Googleov Gemini for Government. U ranijem priopćenju navodi se izjava ministra obrane Petea Hegsetha, koji ističe da alati umjetne inteligencije nude 'bezgranične prilike za povećanje učinkovitosti' te da se s optimizmom gleda na njihov budući pozitivan utjecaj na rad ministarstva. Ton izjave više podsjeća na promotivni materijal tehnološke konferencije nego na službenu komunikaciju vojne institucije.

Za razliku od dokumentiranih slučajeva u kojima je izraelska vojska koristila AI u operacijama s ozbiljnim i smrtonosnim posljedicama, američka platforma GenAI.mil zasad djeluje znatno prizemnije. Uz Googleove alate, planirano je da se početkom 2026. godine uvedu i proizvodi tvrtke u vlasništvu Elona Muska, koji bi trebali omogućiti sigurno rukovanje povjerljivim, ali nekategoriziranim informacijama te pristup globalnim uvidima u stvarnom vremenu putem platforme X, što se opisuje kao informacijska prednost za osoblje ministarstva obrane.

Ovaj potez uklapa se u širi kontekst politike aktualne administracije koja je u travnju donijela izvršnu uredbu s ciljem povećanja učinkovitosti Pentagona, ponajprije kroz smanjenje internih pravila i procedura. Ideja da se složeni sustavi mogu unaprijediti uklanjanjem birokracije sada se nadograđuje uvođenjem dodatnih AI modela koji bi trebali ubrzati i pojednostaviti svakodnevne radne procese.

Iako Trumpova administracija pokazuje izrazitu naklonost prema tehnološkom sektoru i njegovim najglasnijim zagovornicima umjetne inteligencije, ovakva suradnja nije bez presedana. Tijekom prethodne administracije, primjerice, sudjelovanje bivšeg direktora Googlea Erica Schmidta u inicijativama za povećanje državne potrošnje na obrambene AI programe izazvalo je zabrinutost zbog mogućih sukoba interesa. U tom smislu, ni xAI ni Google nisu iznimke, već dio šireg trenda u kojem se tehnološke kompanije sve snažnije povezuju s obrambenom industrijom, piše Gizmodo.

Unatoč ambicioznoj retorici, zasad je teško zamisliti da će Grok igrati presudnu ulogu u kritičnim vojnim operacijama. Cijela najava više nalikuje tehničkoj obavijesti o novom dobavljaču uredske opreme nego strateškoj prekretnici, uz prizvuk optimizma kakav je obilježio tehnološki balon s početka 2000-ih. U tom svjetlu, vijest da će Pentagon, uz postojeće alate, dobiti još jedan paket umjetne inteligencije djeluje manje kao revolucija, a više kao još jedan sloj digitalne infrastrukture predstavljen uz previše pompe.

