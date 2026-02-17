Nova europska istraga zbog Groka zbog seksualiziranih slika odraslih i djece

Irski regulator za zaštitu podataka Data Protection Commission (DPC) otvorio je istragu prema propisima o privatnosti podataka 27 država članica Europske unije, što dodatno pojačava nadzor s kojim se X suočava u Europi i drugim dijelovima svijeta zbog Grokovog ponašanja.

Društvena mreža X postala je predmetom istrage Europske unije nakon što je njen robot za brbljanje Grok AI počeo izbacivati ​​deepfake slike bez dozvole ljudi čije je likove koristio.

Grok je prošlog mjeseca izazvao globalna negodovanja nakon što je počeo odobravati zahtjeve korisnika X-a za svlačenje ljudi svojim mogućnostima generiranja i uređivanja slika umjetnom inteligencijom, uključujući stavljanje žena u prozirne bikinije ili otkrivajuću odjeću.

Na pojedinim slikama bila su, čini se i djeca. Tvrtka je kasnije uvela ograničenja za Groka, ali vlasti u Europi nisu bile zadovoljne.

DPC-ova istraga usredotočit će se na stvaranje i objavljivanje na X-u 'potencijalno štetnih' intimnih ili seksualiziranih slika koje sadrže ili uključuju osobne podatke Europljana, uključujući djecu, a koje su nastale i bile objavljene bez njihove dozvole.

Grok je izradila tvrtka za umjetnu inteligenciju xAI, u vlasništvu Elona Muska. Dostupan je putem X-a, gdje su njegovi odgovori na korisničke zahtjeve javno vidljivi drugima.

DPC-ova istraga trebala bi utvrditi je li X u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Kršenja odredbi te uredbe mogu rezultirati visokim kaznama.

Regulator je objavio kako surađuje s X-om otkako su se tjednima ranije počeli pojavljivati ​​medijski izvještaji o 'navodnoj sposobnosti korisnika X-a na poticanje Groka na generiranje seksualiziranih slika stvarnih ljudi, uključujući djecu'.

Ranije ovog mjeseca, francuski tužitelji pretresli su pariške urede X-a i pozvali Muska na ispitivanje. U međuvremenu regulatori za zaštitu podataka i medije u Velikoj Britaniji pokrenuli su zasebne istrage.

X je već pod istragom Unije oko toga je li se pridržavala pravila o obuzdavanju širenja ilegalnog sadržaja poput materijala o seksualnom zlostavljanju djece, piše AP.