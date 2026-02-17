Nova europska istraga zbog Groka zbog seksualiziranih slika odraslih i djece

Irski regulator za zaštitu podataka Data Protection Commission otvorio je istragu prema propisima o privatnosti podataka 27 država članica Europske unije
Društvena mreža X postala je predmetom istrage Europske unije nakon što je njen robot za brbljanje Grok AI počeo izbacivati deepfake slike bez dozvole ljudi čije je likove koristio.
Irski regulator za zaštitu podataka Data Protection Commission (DPC) otvorio je istragu prema propisima o privatnosti podataka 27 država članica Europske unije, što dodatno pojačava nadzor s kojim se X suočava u Europi i drugim dijelovima svijeta zbog Grokovog ponašanja.
Grok je prošlog mjeseca izazvao globalna negodovanja nakon što je počeo odobravati zahtjeve korisnika X-a za svlačenje ljudi svojim mogućnostima generiranja i uređivanja slika umjetnom inteligencijom, uključujući stavljanje žena u prozirne bikinije ili otkrivajuću odjeću.
Na pojedinim slikama bila su, čini se i djeca. Tvrtka je kasnije uvela ograničenja za Groka, ali vlasti u Europi nisu bile zadovoljne.
DPC-ova istraga usredotočit će se na stvaranje i objavljivanje na X-u 'potencijalno štetnih' intimnih ili seksualiziranih slika koje sadrže ili uključuju osobne podatke Europljana, uključujući djecu, a koje su nastale i bile objavljene bez njihove dozvole.
Grok je izradila tvrtka za umjetnu inteligenciju xAI, u vlasništvu Elona Muska. Dostupan je putem X-a, gdje su njegovi odgovori na korisničke zahtjeve javno vidljivi drugima.
DPC-ova istraga trebala bi utvrditi je li X u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Kršenja odredbi te uredbe mogu rezultirati visokim kaznama.
Regulator je objavio kako surađuje s X-om otkako su se tjednima ranije počeli pojavljivati medijski izvještaji o 'navodnoj sposobnosti korisnika X-a na poticanje Groka na generiranje seksualiziranih slika stvarnih ljudi, uključujući djecu'.
Ranije ovog mjeseca, francuski tužitelji pretresli su pariške urede X-a i pozvali Muska na ispitivanje. U međuvremenu regulatori za zaštitu podataka i medije u Velikoj Britaniji pokrenuli su zasebne istrage.
X je već pod istragom Unije oko toga je li se pridržavala pravila o obuzdavanju širenja ilegalnog sadržaja poput materijala o seksualnom zlostavljanju djece, piše AP.