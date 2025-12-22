Nema semafora - nema robotaksija: Nestanak struje izbacio Waymo iz stroja

Oko 130 tisuća stanovnika ostalo je bez struje u svojim domovima i tvrtkama, a nestanak struje također je izazvao probleme sa semaforima na glavnim raskrižjima, što je zbunilo Waymove robotaksije.

Waymov robotaksi suočio se s ozbiljnim zastojem nakon što je nestanak struje koji je pogodio veliki dio San Francisca (Sjedinjene Države) doveo do problema s njihovim autonomnim vozilima.

Mnoga vozila zaustavila su se na raskrižjima, doprinoseći zagušenju koje je dodatno pogoršalo poremećaje uzrokovane ugaslim semaforima.



Waymo je odgovorio obustavom usluge dok se struja i semafori ne vrate ponovno u pogon. Tijekom prekida blisko su surađivali s gradskim vlastima, a obećali su i brzu integraciju lekcija naučenih iz ovog nesvakidašnjeg događaja.



Prekid isporuke struje, uzrokovan požarom u trafostanici Pacific Gas & Electric, započeo je u subotu ujutro. Do nedjelje ujutro struja je vraćena za oko tri četvrtine pogođenih kupaca u San Franciscu.



No, dok struje nije bilo robotski taksiji nisu znali što bi sa semaforima koji ne rade.



Glavni izvršni direktor Tesle Elon Musk nije propustio trenutak slabosti konkurencije, pa je na X-u objavio kako robotaksiji te tvrtke nisu bili pogođeni nestankom struje u San Franciscu.



Teslini robotaksiji trenutno rade s vozačem za volanom koji može preuzeti kontrolu nad vozilom u bilo kojem trenutku, dok Waymovi nemaju nikoga za volanom.



Različite tehnologije koje pokreću njihove autonomne sustave znače kako bi Teslini automobili mogli biti bolje opremljeni za rješavanje problema s nestankom semafora.



Teslini automobili, na primjer, oslanjaju se na neuronske mreže koje obrađuju podatke kamera kako bi oponašale odluke slične ljudskima u novim scenarijima, sustav koji znači da se ne mora u potpunosti oslanjati na karte.



Waymo koristi LiDAR, radar i ažurirane HD karte, ali ima problema s neočekivanim promjenama poput prestanka rada semafora, piše Digital Trends.

