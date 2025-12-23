Nvidia do sredine veljače namjerava započeti s isporukama H200 čipova Kini

Izvori pak ističu da je neizvjesnost i dalje prisutna, jer Peking još nije odobrio nikakve kupnje H200 čipova, a vremenski bi se okvir mogao pomaknuti ovisno o vladinim odlukama.

Nvidia je također obavijestila klijente iz Kine da planira dodati nove proizvodne kapacitete za čipove, a narudžbe za njih otvaraju se u drugom tromjesečju 2026. godine, rekao je treći izvor. Planirane isporuke značile bi prve isporuke H200 čipova Kini nakon što je američki predsjednik Donald Trump ovog mjeseca rekao da će Washington dopustiti takvu prodaju uz naknadu od 25 posto.

Američki proizvođač čipova planira ispuniti početne narudžbe iz postojećih zaliha, a očekuje se da će isporuke ukupno iznositi 5000 do 10 000 čipovskih modula - što je ekvivalentno otprilike 40 do do 80 tisuća AI čipova, napomenuli su prvi i drugi izvor.

Zaokret u odnosu na politiku bivše administracije

'Cijeli plan ovisi o odobrenju vlade i ništa nije sigurno dok se ne dobije službeno odobrenje', rekao je treći izvor. Izvori su htjeli zadržati anonimnost, jer su razgovori bili privatni. Nvidia i kinesko Ministarstvo industrije i informacijskih tehnologija nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Reuters je prošli tjedan izvijestio da je Trumpova administracija pokrenula međuagencijski pregled zahtjeva za licencu za prodaju H200 čipova Kini, ispunjavajući obećanje da će dopustiti prodaju. Ovaj potez predstavlja veliku promjenu politike od Bidenove administracije koja je zabranila prodaju naprednih AI čipova Kini, navodeći kao razlog zabrinutost za nacionalnu sigurnost.

H200, dio Nvidijine Hopper arhitekture prethodne generacije, i dalje se široko koristi u industriji umjetne inteligencije unatoč tome što su ga zamijenili noviji Blackwell čipovi, koje je također razvila Nvidia. Tehnološki je div sada usmjeren na proizvodnju Blackwell čipova i na nadolazeću liniju AI superčipova Rubin, što je smanjilo ponudu čipova H200.

Trumpova odluka dolazi u trenutku kada Kina nastoji razviti industriju AI čipova. Tamošnje tvrtke još nisu uspjele proizvesti AI čip koji je toliko snažan ili učinkovit kao Nvidijin H200, a kad bi se Kini dopustio uvoz, kineske tvrtke mogle bi se osloniti na stranu tehnologiju umjesto da nastave ulagati u razvoj vlastitih čipova.

Kineski dužnosnici održali su hitne sastanke ranije ovog mjeseca kako bi raspravili to pitanje te razmatraju hoće li dopustiti isporuke, izvijestio je Reuters ovog mjeseca. Jedan prijedlog zahtijevao bi da svaka kupnja H200 bude u paketu s određenim omjerom domaćih čipova, prema izvješću.

Za kineske tehnološke divove poput Alibaba grupe i ByteDancea, koji su izrazili interes za kupnju H200 čipova, potencijalne bi isporuke omogućile pristup procesorima otprilike šest puta snažnijim od H20, oslabljene verzije Nvidijina čipa dizajniranog za Kinu.