Razmišljate o kupnji Steam Decka? Imamo lošu vijest za vas

Naime, OLED model sa 512 GB memorije sada košta 779 eura, što je poskupljenje od 210 eura, dok ja OLED model poskupio za vrtoglavih 240 eura te sada umjesto 679 eura košta 919 eura.

Popularna prijenosna konzola Steam Deck službeno je poskupila . Valve je nenajavljeno poskupljenje sproveo na dva OLED modela, s time da LCD model više nije dostupan kao nov uređaj. Kompanija ovaj potez opisuje kao adaptaciju izazovima modernog tržišta i poskupljenja računalnih komponenti. Makar se među redovima ovdje može pročitati da je riječ o poskupljenju koje je uzrokovala AI industrija, postoji šansa da je Valve jednostavno spreman podići cijenu i gledati hoće li ljudi nastaviti kupovati.

Kad je stigao na tržište, Steam Deck OLED se vrlo brzo nametnuo kao uređaj koji nudi pristupačniji ulaz u prijenosno PC igranje. Upravo taj omjer cijene i mogućnosti bio je jedan od njegovih najvećih aduta.

Alternativna opcija u obliku restauriranih uređaja zadržala je cijenu prije poskupljenja, no dostupnost ovih uređaja također je uvjetovana brojnim preprodavačima i fanovima koji vrebaju Steam digitalni dućan samo da bi svoju konzolu ugrabili prije nego što nestane.

Sve je poskupilo

I Sony i Microsoft posljednjih su mjeseci korigirali cijene gaming hardvera, dok se od Nintendo također očekuju slični potezi. Industriju već neko vrijeme opterećuju skuplje memorijske komponente, velika potražnja za čipovima zbog AI sektora, skuplji transport i nestabilnost u globalnim opskrbnim lancima.

Za igrače je poruka prilično jasna: tržište prijenosnog gaminga i dalje raste, ali razdoblje u kojem je taj segment djelovao kao povoljnija alternativa klasičnim gaming računalima postaje sve kraće.

Uz povećane cijene Steam Decka, sve je izvjesnije da će prošle godine najavljeno mini gejming računalo Steam Machine koštati puno više od 1000 eura.