Njemačka kreće u lov na Ameriku i Kinu milijunskim projektom: 'Nemamo vremena za gubljenje'

Inicijativa pod nazivom Next Frontier AI fokusirana je na razvoj takozvanih frontier AI laboratorija, odnosno tvrtki koje razvijaju najnaprednije modele umjetne inteligencije, a cilj joj je financirati tvrtke koje bi s vremenom mogle postati europski OpenAI ili DeepSeek. Europske vlade proteklih mjeseci upozoravaju na preveliku ovisnost kontinenta o američkim i kineskim tehnološkim kompanijama.

'Nemamo vremena za gubljenje čekajući da netko drugi uđe u taj prostor. Globalna konkurencija neće čekati Europu i zato moramo odmah djelovati', rekao je za Euronews Jano Costard, voditelj programa pri SPRIND-u.

Projekt će trajati dvije godine i odvijat će se u tri faze: u prvoj će do deset timova moći dobiti do tri milijuna eura, a najuspješniji će potom u drugoj fazi primiti do osam milijuna eura te bi u završnici tri najbolja projekta mogla doći do 15,5 milijuna eura potpore.

Iz SPRIND-a očekuju stotine, pa čak i tisuće prijava iz cijele Europe.