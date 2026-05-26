Njemačka kreće u lov na Ameriku i Kinu milijunskim projektom: 'Nemamo vremena za gubljenje'

Dok SAD i Kina ubrzano ulažu milijarde u razvoj umjetne inteligencije, Njemačka pokušava pogurati Europu u tu tehnološku utrku. Njezina savezna agencija za inovacije SPRIND predstavila je program vrijedan 125 milijuna eura kojim želi pomoći u stvaranju europskih AI kompanija sposobnih konkurirati OpenAI-u, Anthropicu i kineskom DeepSeeku
Inicijativa pod nazivom Next Frontier AI fokusirana je na razvoj takozvanih frontier AI laboratorija, odnosno tvrtki koje razvijaju najnaprednije modele umjetne inteligencije, a cilj joj je financirati tvrtke koje bi s vremenom mogle postati europski OpenAI ili DeepSeek. Europske vlade proteklih mjeseci upozoravaju na preveliku ovisnost kontinenta o američkim i kineskim tehnološkim kompanijama.
'Nemamo vremena za gubljenje čekajući da netko drugi uđe u taj prostor. Globalna konkurencija neće čekati Europu i zato moramo odmah djelovati', rekao je za Euronews Jano Costard, voditelj programa pri SPRIND-u.
Projekt će trajati dvije godine i odvijat će se u tri faze: u prvoj će do deset timova moći dobiti do tri milijuna eura, a najuspješniji će potom u drugoj fazi primiti do osam milijuna eura te bi u završnici tri najbolja projekta mogla doći do 15,5 milijuna eura potpore.
Iz SPRIND-a očekuju stotine, pa čak i tisuće prijava iz cijele Europe.
Puno pritiska
Njemačka inicijativa stiže u trenutku u kojem se globalna AI utrka zaoštrava. Većina vodećih kompanija za razvoj umjetne inteligencije danas dolazi iz SAD-a i raspolaže golemim privatnim kapitalom, a Kina posljednjih godina agresivno razvija svoje modele te je nedavni izlazak modela DeepSeek V4 stvorio dodatni pritisak europskim ambicijama na tom području.
I sami organizatori priznaju da 125 milijuna eura neće biti dovoljno za ozbiljno sustizanje američkih i kineskih konkurenata. 'To je tek prvi korak. Cilj ovog programa je otvoriti vrata dodatnim ulaganjima vrijednima više milijardi eura', rekao je Costard.
Dodao je da Europa neće uspjeti bude li samo pokušavala kopirati postojeće AI sustave američkih kompanija. 'Ne možemo se natjecati s današnjim Anthropicom i njihovim proizvodima. Moramo razvijati nove paradigme i nove sposobnosti umjetne inteligencije, one koje sadašnje metode još ne mogu ponuditi', poručio je.
Europa zna razvijati tehnologiju, ali je teško pretvara u globalne kompanije
Program se uklapa i u europsku raspravu o tehnološkom suverenitetu, financiranju startupova i problemu odlaska perspektivnih tehnoloških kompanija u SAD. Europske institucije posljednjih mjeseci upozoravaju da kontinent ima kvalitetne istraživače i stručnjake, ali da njihove tehnologije prečesto završavaju u američkim kompanijama ili ne uspiju prerasti u globalne igrače.
U tom kontekstu Europska komisija nedavno je predstavila prijedlog takozvanog modela EU Inc, jedinstvenog pravnog okvira za kompanije na razini cijele Europske unije. Costard smatra da bi brže i fleksibilnije javno financiranje moglo biti jednako važno kao i same investicije, osobito ako Europa želi zadržati vrhunske AI stručnjake.
Prema njegovu mišljenju, europska prednost mogla bi biti u područjima poput industrijskih podataka, proizvodnje i razvoja AI sustava usmjerenih na zaštitu privatnosti. 'Ne nedostaje nam istraživačkog znanja ni tehnoloških sposobnosti. Ono što Europi nedostaje jest sposobnost da to pretvori u kompanije, proizvode i usluge koje bi postale novi OpenAI, Anthropic ili DeepSeek', zaključio je.