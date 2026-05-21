Pobuna u Googleovu AI carstvu: Radnici se udružuju u sindikate, ne žele da se njihovi alati koriste u Gazi

U potezu bez presedana odjel za umjetnu inteligenciju višebilijunskog Googleovog carstva, na čelu s dobitnikom Nobelove nagrade Demisom Hassabisom , pristao je sastati se sa sindikatima Communications Workers Union (CWU) i Unite pred arbitražnim tijelom Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) nakon što su radnici u njegovom londonskom sjedištu ovog mjeseca izglasali sindikalno udruživanje.

Google DeepMind pristao je započeti formalne razgovore s britanskim tehnološkim radnicima koji bi mogli dovesti do pregovora sa sindikatima usred rastuće zabrinutosti osoblja zbog načina na koje obrambene i obavještajne službe američke i izraelske vlade koriste njihove alate umjetne inteligencije.

DeepMind je odbio dobrovoljno priznati sindikate u svrhu kolektivnog pregovaranja, ali je u e-poruci osoblju naveo kako razgovori u Acasu 'mogli dovesti do formalnog glasovanja za nekoliko mjeseci, dajući svim zaposlenicima koji ispunjavaju uvjete priliku za glasovanje o tome žele li ih zastupati sindikati'.

Google se suočava sa sudskim zahtjevom istraživača umjetne inteligencije palestinskog podrijetla u DeepMindu, koji tvrdi kako je nepravedno otpušten nakon što je prosvjedovao protiv njihovog rada za izraelsku vladu.

Istraživač je član sindikata United Tech and Allied Workers’ Union, podružnice CWU-a. Google osporava njegove tvrdnje.

Izraelski dužnosnici pripisuju Googleovom računalstvu u oblaku zasluge za omogućavanje 'fenomenalnih stvari u borbi' tijekom sukoba u Gazi.

Iznuđeni korak

Stotine radnika potpisalo je peticije u kojima izražava zabrinutost zbog primjene tehnologije. Ta zabrinutost raste od odluke tvrtke iz 2025. godine o odustajanju od obećanja kako neće dopustiti korištenje njenih tehnologija u štetnom oružju ili nadzoru koji krši međunarodne norme.

U poruci zaposlenicima Google je rekao kako je 'sposobnost njihovog tima za međusobno slušanje i suradnju oduvijek bila ključna za korporativnu kulturu'.

'U potpunosti poštujemo radnička prava svih naših zaposlenika, uključujući pravo izbora hoće li biti član sindikata ili ne. Vaš izbor neće utjecati na to kako se prema vama postupa,' poručili su.

Glasnogovornik Google DeepMinda rekao je kako su odbili zahtjev sindikata za dobrovoljno priznanje za kolektivno pregovaranje o plaćama, radnom vremenu i odmoru, ali su ponudili sastanak putem Acasa, što je standardni sljedeći korak.

'I dalje cijenimo konstruktivan i izravan dijalog koji imamo s našim zaposlenicima o izgradnji pozitivnog i uspješnog radnog mjesta', ustvrdio je glasnogovornik.

U CWU vjeruju kako je to bio nužan ustupak kako bi se pozabavili nekim ozbiljnim problemima u pogonu.

'Jasno je kako postoji stav o ugovorima koje bi trebali ispoštovati, na primjer o odnosu s tehnologijom dronova i izraelskom vladom te odnosu s američkom vojskom. Ovo je definitivno korak naprijed i oni to neće samo tako zaustaviti', rekao je neimenovani sindikalni izvor Guardianu.