Predstavljeni projekti medicinske robotike Andromeda i Pronobis

Projekt Pronobis donosi novi pristup urološkoj dijagnostici kroz robotski asistiran sustav za biopsiju prostate koji kombinira robotiku, strojno učenje i 3D navigaciju u stvarnom vremenu. Rezultat je preciznije uzorkovanje tkiva, manja invazivnost zahvata i manji utjecaj individualne vještine operatera na ishod dijagnostike, naglasili su.

"Projekt i Pronobis i Andromeda nastaju u partnerstvu a kademske zajednice, industrije i liječnika te potvrđuju koliko interdisciplinarna suradnja medicine i tehnike može ubrzati transfer tehnologije u praksu. Takav pristup donosi mjerljivu korist pacijentima i zdravstvenom sustavu, a istodobno potiče razvoj domaće industrije medicinskih tehnologija”, u svom je uvodnom obraćanju istaknuo akademik Bojan Jerbić.

Skup su otvorili dekan FSB-a Zdenko Tonković i direktorica Centra za transfer tehnologije T amara Aleksandrov Fabijanić, naglasivši važnost interdisciplinarne suradnje inženjerstva i medicine kao preduvjeta za uspješan transfer tehnologije iz akademskog u klinički i industrijski kontekst, priopćili su organizatori.

Razvija se u suradnji s liječnicima Kliničkog bolničkog centra Zagreb – Rebro, dok je Medicinski fakultet u Zagrebu uključen kao partner.

Projekt Andromeda usmjeren je na neurokirurgiju te razvija autonomni robotski sustav za bušenje kostiju koji se kontinuirano prilagođava uvjetima zahvata u stvarnom vremenu. Integracijom naprednih senzora i algoritama umjetne inteligencije sustav smanjuje rizik od komplikacija uzrokovanih ljudskim faktorom ili umorom operatera, podižući razinu sigurnosti pacijenata, pojasnili su.

Provodi se u suradnji s liječnicima Kliničke bolnice Dubrava, što omogućuje usmjeravanje razvoja prema stvarnim potrebama neurokirurške prakse.

Partnerstvo znanosti i industrije uz potporu EU fondova

Oba projekta razvijaju se u partnerstvu Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, odnosno njegova Regionalnog centra izvrsnosti za robotske tehnologije – CRTA, i tvrtke RONNA Medical, hrvatske visokotehnološke tvrtke specijalizirane za razvoj medicinskih robotskih sustava.

Istraživačko-razvojne aktivnosti temelje se na akademskoj ekspertizi FSB-a i CRTA-e u području robotike, umjetne inteligencije, senzorike, naprednog upravljanja i medicinske tehnologije, koja se povezuje s industrijskim iskustvom RONNA Medicala u razvoju, integraciji i primjeni robotskih sustava u medicinskom okruženju.

Projekti su sufinancirani sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), u skladu s europskim politikama poticanja inovacija i suradnje akademske zajednice, zdravstvenog sustava i industrije.

Uz prezentacije, sudionici su imali priliku prisustvovati laboratorijskim demonstracijama u prostorima CRTA-e. Izravan uvid u rad robotskih sustava istraživačima, kliničarima i predstavnicima industrije omogućio je razmjenu znanja ključnu za daljnju komercijalizaciju i kliničku primjenu razvijenih tehnologija.