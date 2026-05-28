Preminuo Ante Tocilj, splitski znanstvenik koji je pomogao osvojiti Nobela za kemiju

Ante Tocilj bio je dio znanstvenog tima prof. dr. Ade Yonath na Weizmann institutu u Izraelu, gdje je godinama radio na istraživanju strukture i funkcije ribosoma — ključnih staničnih struktura važnih za razvoj novih antibiotika, piše Slobodna Dalmacija.

Sama nobelovka svojedobno je isticala da joj je upravo Tocilj bio jedan od najboljih studenata i suradnika.

Radio u vodećim svjetskim laboratorijima

Tocilj je rođen u Splitu 1971. godine. Diplomirao je molekularnu biologiju i matematiku na Sveučilištu u Zagrebu, magistrirao kemiju u Izraelu te doktorirao biokemiju u Njemačkoj u suradnji s Max Planck institutom.

Tijekom karijere radio je u nekim od najuglednijih svjetskih istraživačkih centara, uključujući Cold Spring Harbor Laboratory u SAD-u.

Njegov znanstveni rad bio je usmjeren na proučavanje ribosoma, proteinskih kompleksa i mehanizama replikacije DNA pomoću naprednih tehnologija poput rendgenske kristalografije i cryo-EM metode.

Autor brojnih radova u najuglednijim časopisima

Objavljivao je radove u vodećim svjetskim znanstvenim časopisima poput Naturea i Journal of Biological Chemistry te ostavio snažan trag u međunarodnoj znanstvenoj zajednici.

Emotivan oproštaj Danice Ramljak

Na njegovu smrt osvrnula se i dr. Danica Ramljak, savjetnica rektora Sveučilišta u Splitu za znanost.

'Hrvatska i svjetska znanost izgubile su briljantnog čovjeka i znanstvenika', napisala je. Dodala je kako je o Tocilju godinama slušala kao o ‘jedinstvenom genijalcu i briljantnom umu’.

Ante Tocilj potjecao je iz obitelji znanstvenika. Njegova majka Jadranka Tocilj bila je dugogodišnja liječnica radnika oboljelih od azbestoze i profesorica Medicinskog fakulteta u Splitu, dok je otac Igor Tocilj bio diplomirani inženjer kemije.

'Učinio je mnogo za čovječanstvo. Hvala mu i pokoj mu vječni. Nebo je danas dobilo jednu svijetlu zvijezdu koja će vječno sjati', poručila je Ramljak u oproštaju.