Sony gasi jednu od prvih igara za PlayStation 5

Destruction AllStars jedno je od Sonyjevih najranijih nastojanja u području 'live service' igara, no kao i većina onih koje nisu uspjele - bilo je samo pitanje kad će japanska kompanija troškove smanjiti na minimum

Destruction AllStars, jedna od ranijih ekskluziva za PlayStation 5, bliži se kraju. Sony je igračima poslao obavijest da se igra više ne može kupiti te da se njezini online serveri gase, piše Engadget. Evo što piše u objavi: 'Od 26. svibnja 2026. u 14:00 UTC, Destruction AllStars i sve povezane virtualne valute (Destruction Pointi) uklonit će se iz prodaje u trgovini PlayStation®Store i više neće biti dostupni za kupnju. Single-player načini ostat će dostupni postojećim korisnicima do srijede, 25. studenog 2026. u 15:00 UTC, kada će se sva podrška servera za Destruction AllStars ugasiti. Nakon ovog datuma, single-player izazovi načina Arcade ostat će dostupni igračima povratnicima, no funkcionalnost i iskustvo igrača mogu biti narušeni zbog gašenja servera. U suprotnom, sve preostale usluge igre bit će offline'

Za igru koja je od početka bila zamišljena kao online multiplayer naslov, takav završetak djeluje naglo. Igrači koji već posjeduju naslov i dalje mogu pristupiti sadržaju, no uz potencijalne zastoje ili bugove.

Destruction AllStars, lansiran 2021., bio je dio početnog vala PS5 igara i besplatno dostupan pretplatnicima PlayStationa Plus. Koncept je podsjećao na Twisted Metal - brze i kaotične borbe vozilima u arenama, uz kombinaciju sudaranja, eliminacija i arkadnog spektakla. Sony ga je tada predstavljao kao jedan od multiplayer aduta nove generacije konzole, no interes je relativno brzo oslabio. Za razliku od drugih live service naslova koji opstaju kroz stalne nadogradnje, sezonske evente i battle passove, Destruction AllStars je već unutar prve godine postao znatno tiši.

